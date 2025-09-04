ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Εχασε ευκαιρία η Εθνική

Την ευκαιρία να «καθαρίσει» από τώρα την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο νεανίδων έχασε χθες η Εθνική ομάδα, γνωρίζοντας ήττα 13-9 από την Ισπανία για τη 2η αγωνιστική του ομίλου τους για την α' φάση. Ετσι η ελληνική ομάδα - που για την πρεμιέρα είχε επικρατήσει της Κροατίας - έπεσε στο 1-1 και σήμερα χρειάζεται νίκη επί του Ισραήλ, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής, προκειμένου να καταλάβει τη 2η θέση στον όμιλο και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στον χθεσινό αγώνα η Ισπανία αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ο «κακός δαίμονας» της Εθνικής, η οποία από τα μισά της πρώτης περιόδου υποχρεώθηκε να κυνηγάει τις αντιπάλους της στο σκορ, χωρίς να καταφέρει τελικά να αποφύγει την ήττα.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 6-4, 9-5, 13-9.

Οι σκόρερ της Εθνικής ήταν οι εξής: Καραγιάννη 1, Μπίκου 1, Δρακωτού 1, Κρασσά 2, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 2, Σαλταμανίκα 1.

Για την Ισπανία σκόραραν: Χιρόνες 3, Μποϊξάντε 2, Ροντρίγκεθ 2, Μουνιόθ 2, Ταρίνο 1, Λαρός 1, Ασένσιο 1, Φερνάντες 1.