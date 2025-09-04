ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

Στο Τόκιο η ελληνική αποστολή

Στο Τόκιο, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου από 14 μέχρι 20 Σεπτέμβρη, βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της Εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στη διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει με 19μελή αποστολή, στην οποία περιλαμβάνονται τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Για πολλούς από τους «παλιούς» της ελληνικής αποστολής, μάλιστα, η άφιξη στο Τόκο ξύπνησε μνήμες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στην ιαπωνική πρωτεύουσα, όπου είχαν δώσει το «παρών» ο Μίλτος Τεντόγλου, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ και ο Κώστας Φραντζεσκάκης.

Κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Τόκιο, τα 12 μέλη που ταξίδεψαν στο πρώτο γκρουπ για την Ιαπωνία γνώρισαν θερμή υποδοχή από εργαζόμενους και απλούς πολίτες, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που όταν αναγνώρισαν τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Τόκιο Μ. Τεντόγλου και τον χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού Εμ. Καραλή έσπευσαν να τους ευχηθούν καλή επιτυχία, όπως και στην υπόλοιπη ελληνική αποστολή.

Με βάση το πρόγραμμα, οι αθλητές και οι αθλήτριες που βρίσκονται ήδη στην Ιαπωνία θα μεταβούν στην πόλη Μισάτο, όπου τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσουν το τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους ενόψει της επίσημης έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και των υποχρεώσεών τους σε αυτό.