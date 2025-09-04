EUROBASKET 2025

Πρώτος «τελικός» για την Εθνική

Εμπλεξε με σενάρια

Το κρισιμότερο ματς της μέχρι τώρα στο φετινό Εurobasket δίνει απόψε η Εθνική, με αντίπαλο την Ισπανία για την 5η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου της α' φάσης (21.00 - EΡΤ Νews / Novasports Start). Ετσι όπως ήρθαν τα πράγματα για την ελληνική ομάδα, η αποψινή αναμέτρηση θα κρίνει τον πρώτο της στόχο στη διοργάνωση, την κατάκτηση της 1ης θέσης στον όμιλο, ενόψει των διασταυρώσεων στην τελική φάση.

Η ήττα από τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική στέρησε από την Εθνική την ευκαιρία να «καθαρίσει» την υπόθεση πρωτιά, και έτσι κόντρα στους Ισπανούς οι Ελληνες διεθνείς δίνουν τον πρώτο «τελικό» τους στο Eurobasket. Με νίκη η Ελλάδα θα είναι 1η ό,τι και να γίνει, σε περίπτωση ήττας όμως μπλέκει σε διάφορα σενάρια, που την αφήνουν από 2η μέχρι και 4η, ανάλογα με το τι θα γίνει στα άλλα ματς του ομίλου για την τελευταία αγωνιστική.

Θυμίζουμε ότι με 3 νίκες και 1 ήττα η Εθνική έχει ήδη κλείσει θέση στους «16», όπου προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες καθενός από τους 4 ομίλους της α' φάσης. Η τελική φάση της διοργάνωσης θα μεταφερθεί στη Ρίγα.

Για τη νίκη έτσι κι αλλιώς...

Οπως εξελίχθηκε τα σενάρια είναι πολλά για την Εθνική, ωστόσο κανένας στην ομάδα δεν έδειξε να ασχολείται με αυτά μετά την ήττα από τη Βοσνία. Αντίθετα, αυτό που προκύπτει από τις δηλώσεις τόσο του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη όσο και των παικτών είναι ότι απέναντι στην Ισπανία η Εθνική θα παλέψει για τη νίκη, όπως κάνει σε κάθε ματς μέχρι τώρα.





Eurokinissi

«Καίγονται» και οι δυο

Πλέον άλλωστε έχει και πρόσθετα κίνητρα για μια καλή εμφάνιση, μετά τη μέτρια εικόνα στο ματς με τους Βόσνιους, με τα πολλά λάθη, και παρά τα παράπονα που εκφράστηκαν για τη διαιτησία, αλλά και την ατυχία με τις απουσίες των Γ. Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη, που έμειναν εκτός την τελευταία στιγμή. Για τον πρώτο πάντως δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής απόψε, καθώς αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά, ενώ ο δεύτερος παραμένει αμφίβολος.

Κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο αλλά παραμένει ο «κακός δαίμονας» της Εθνικής, το ελληνικό συγκρότημα καλείται να δείξει ένα σαφώς καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την τελευταία υποχρέωσή της. Σύμφωνα με τον Σπανούλη, ο περιορισμός των πολλών (17) και καθοριστικών λαθών που έγιναν στο ματς με τη Βοσνία, αλλά και η μεγαλύτερη συγκέντρωση και πίεση που πρέπει να ασκηθεί στην αμυντική λειτουργία, είναι από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχουν απόψε στο παιχνίδι τους οι Ελληνες διεθνείς.

Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που οι Ισπανοί αναμένεται να τα δώσουν όλα για τη νίκη: Εχοντας δύο ήττες μέχρι τώρα, από Γεωργία και Ιταλία, σε περίπτωση νέας ήττας κινδυνεύουν μέχρι και με πρόωρο αποκλεισμό από το Eurobasket.