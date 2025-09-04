Κόντρα στην Ισπανία στο φινάλε του ομίλου της Λεμεσού, με στόχο την πρωτιά
Η ήττα από τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική στέρησε από την Εθνική την ευκαιρία να «καθαρίσει» την υπόθεση πρωτιά, και έτσι κόντρα στους Ισπανούς οι Ελληνες διεθνείς δίνουν τον πρώτο «τελικό» τους στο Eurobasket. Με νίκη η Ελλάδα θα είναι 1η ό,τι και να γίνει, σε περίπτωση ήττας όμως μπλέκει σε διάφορα σενάρια, που την αφήνουν από 2η μέχρι και 4η, ανάλογα με το τι θα γίνει στα άλλα ματς του ομίλου για την τελευταία αγωνιστική.
Θυμίζουμε ότι με 3 νίκες και 1 ήττα η Εθνική έχει ήδη κλείσει θέση στους «16», όπου προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες καθενός από τους 4 ομίλους της α' φάσης. Η τελική φάση της διοργάνωσης θα μεταφερθεί στη Ρίγα.
Οπως εξελίχθηκε τα σενάρια είναι πολλά για την Εθνική, ωστόσο κανένας στην ομάδα δεν έδειξε να ασχολείται με αυτά μετά την ήττα από τη Βοσνία. Αντίθετα, αυτό που προκύπτει από τις δηλώσεις τόσο του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη όσο και των παικτών είναι ότι απέναντι στην Ισπανία η Εθνική θα παλέψει για τη νίκη, όπως κάνει σε κάθε ματς μέχρι τώρα.
Eurokinissi
Κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο αλλά παραμένει ο «κακός δαίμονας» της Εθνικής, το ελληνικό συγκρότημα καλείται να δείξει ένα σαφώς καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την τελευταία υποχρέωσή της. Σύμφωνα με τον Σπανούλη, ο περιορισμός των πολλών (17) και καθοριστικών λαθών που έγιναν στο ματς με τη Βοσνία, αλλά και η μεγαλύτερη συγκέντρωση και πίεση που πρέπει να ασκηθεί στην αμυντική λειτουργία, είναι από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχουν απόψε στο παιχνίδι τους οι Ελληνες διεθνείς.
Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που οι Ισπανοί αναμένεται να τα δώσουν όλα για τη νίκη: Εχοντας δύο ήττες μέχρι τώρα, από Γεωργία και Ιταλία, σε περίπτωση νέας ήττας κινδυνεύουν μέχρι και με πρόωρο αποκλεισμό από το Eurobasket.