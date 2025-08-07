ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το πρώτο βήμα για τα πλέι οφ θέλουν να κάνουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες

Στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ - το τελευταίο στάδιο πριν την κύρια φάση - των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ρίχνονται σήμερα οι εκπρόσωποι της χώρας μας στο Europa League (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) και στο Conference League (ΑΕΚ).

Στο πλαίσιο των πρώτων αγώνων για τον 3ο προκριματικό γύρο των δύο διοργανώσεων, οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας στο Europa League και εκτός έδρας στο Conference League. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θεωρούνται τα φαβορί των ζευγαριών τους, ενώ ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει δύσκολο έργο.

ΠΑΟ: Για την υπέρβαση

Κι αυτό γιατί το εμπόδιο που στέκει ανάμεσα στους «πράσινους» και στα πλέι οφ του Europa League, αρχής γενομένης απόψε στο ΟΑΚΑ (21.00 - Cosmote Sport 1), είναι η Σαχτάρ Ντονέτσκ. Κατά γενική ομολογία η ισχυρότερη ομάδα των προκριματικών της διοργάνωσης συνολικά, οι Ουκρανοί, μέχρι πρόσφατα «θαμώνες» της φάσης των ομίλων του Champions League και με μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες στο ενεργητικό τους (με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πάλαι ποτέ Κυπέλλου UEFA το 2009), έδειξαν τη δύναμή τους στον 2ο προκριματικό αποκλείοντας με χαρακτηριστική ευκολία (συνολικό σκορ 6-2) την Μπεσίκτας, την οποία μάλιστα ...φιλοδώρησαν με «τεσσάρα» στην Κωνσταντινούπολη. Οπως γίνεται αντιληπτό, η Σαχτάρ είναι το μεγάλο φαβορί στο ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό.

Αυτό που μπορεί να αντιτάξει η ελληνική ομάδα είναι η εικόνα υπεροχής που έβγαλε και στα δύο ματς με τη Ρέιντζερς για τα προκριματικά του Champions League, παρά τον αποκλεισμό. Το βασικό ζητούμενο στο «τριφύλλι» είναι να βρεθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αναδείχθηκε ξανά στα ματς με τους Σκοτσέζους (καθώς ήταν έντονο και κατά την περσινή σεζόν), δηλαδή η αδυναμία μετατροπής των ευκαιριών σε γκολ. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί πλήγμα η απουσία του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, ενώ το θετικό για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Ρούι Βιτόρια είναι η πιθανή συμμετοχή του νεοαποκτηθέντος Μαροκινού Ζαρουρί.

Σε κάθε περίπτωση στόχος του Παναθηναϊκού είναι η νίκη απόψε, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη, 14 Αυγούστου (θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος, στην Κρακοβία της Πολωνίας, αντί της Ουκρανίας, λόγω του πολέμου). Θυμίζουμε ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός τα καταφέρει, στα πλέι οφ του Europa League θα αντιμετωπίσει την τουρκική Σαμσουνσπόρ, σε διπλό αγώνα στις 21 και 28 Αυγούστου. Αντίθετα, αν αποκλειστεί από τη Σαχτάρ θα μεταφερθεί στα πλέι οφ του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον χαμένο του ζευγαριού ανάμεσα στην ελβετική Σερβέτ και στην ολλανδική Ουτρέχτη, επίσης στις 21 και 28 Αυγούστου.

ΠΑΟΚ: Να πάει στην Αυστρία με το κεφάλι του ήσυχο

Με σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις διεκδικεί την παρουσία του στα πλέι οφ του Europa League ο έτερος εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στη διοργάνωση. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται απόψε στην Τούμπα (20.30 - Open), στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον 3ο προκριματικό, τη Βολφσμπέργκερ, μια ομάδα που μόλις πριν λίγα χρόνια αναδείχθηκε σε υπολογίσιμη δύναμη στο αυστριακό ποδόσφαιρο (μάλιστα πριν λίγους μήνες κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο στην Ιστορία της, το Κύπελλο Αυστρίας), με λιγοστές ευρωπαϊκές συμμετοχές και χωρίς να έχει να επιδείξει κάτι το αξιοσημείωτο.

Ετσι, ο ΠΑΟΚ θεωρείται το ξεκάθαρο φαβορί του ζευγαριού και κατ' επέκταση στόχος του δεν είναι απλά η νίκη αλλά και με όσο το δυνατόν πιο ευρύ σκορ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μην αφήσει περιθώρια στην αντίπαλό του ότι μπορεί να τον απειλήσει στον επαναληπτικό στις 14 του μήνα. Ο τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, ενώ ώθηση στην ομάδα σε επίπεδο ψυχολογίας έχει δώσει και η επιτυχία της να διατηρήσει στο δυναμικό της τον νεαρό διεθνή άσο Γιάννη Κωσταντέλια, παρά την έντονη φημολογία του προηγούμενου διαστήματος περί επικείμενης μεταγραφής του στη Στουτγκάρδη.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Βολφσμπέργκερ, στα πλέι οφ του Europa League θα αντιμετωπίσει (σε διπλό αγώνα στις 21 και 28 Αυγούστου) τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην κροατική Ριέκα και στην ιρλανδική Σέλμπουρν, όπου επίσης θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στη League Phase. Αν ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποκλειστεί, όπως και ο Παναθηναϊκός, έτσι κι αυτός θα μεταφερθεί στα πλέι οφ του Conference League, με αντίπαλο για την πρόκριση στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μία εκ των Αράζ Ναχιτσεβάν και Ομόνοιας, και πάλι στις 21 και 28 Αυγούστου.

ΑΕΚ: Με προσοχή για να αποφύγει μια επανάληψη της περσινής «καταστροφής»

Εστω και με οριακό σκορ (1-0 συνολικά), έστω κι αν έδωσε δικαιώματα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, η «Ενωση» έφερε σε πέρας την αποστολή της στον 2ο προκριματικό του Conference League και τώρα «βλέπει» πλέι οφ, έχοντας πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αρη Λεμεσού, με τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα σήμερα στην Κύπρο (19.00 - Cosmote Sport 2). Επιδίωξη της ΑΕΚ είναι η νίκη ή - στη χειρότερη - η ισοπαλία, έτσι ώστε στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης να «τελειώσει τη δουλειά» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στον «Δικέφαλο» έχουν «τα μάτια τους δεκατέσσερα» για να μη βρεθούν και φέτος αντιμέτωποι με έναν αποκλεισμό - σοκ, όπως πέρυσι το καλοκαίρι από την αρμένικη Νόα. Η ΑΕΚ είναι οπωσδήποτε ανώτερη της κυπριακής ομάδας, αλλά πρέπει και να το αποδείξει στην πράξη, κάτι που φαίνεται να κατανοούν πλήρως τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς όσο και οι παίκτες του. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα χρησιμοποιήσει σήμερα τον Αντονι Μαρσιάλ (ο οποίος όπως όλα δείχνουν δεν υπολογίζεται, εξ ου και έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας της «Ενωσης»), από την άλλη όμως έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας ο νεοαποκτηθείς φορ Λούκα Γιόβιτς με το «βαρύ» βιογραφικό, που περιλαμβάνει θητείες σε Ρεάλ, Μίλαν, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης κ.λπ.

Θυμίζουμε ότι σε αντίθεση με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, σε περίπτωση αποκλεισμού η ΑΕΚ δεν θα έχει άλλη ευκαιρία για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο φέτος, συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη για την ομάδα η πρόκριση καταρχάς στα πλέι οφ του Conference League και από κει στη League Phase της διοργάνωσης, κάτι που πάντως δεν αναμένεται καθόλου εύκολο, καθώς θα χρειαστεί να αποκλείσει - στις 21 και 28 Αυγούστου - μία εκ των Αντερλεχτ (από τις διαχρονικά μεγάλες δυνάμεις του βελγικού ποδοσφαίρου) και Σέριφ Τίρασπολ (ανερχόμενη μολδαβική ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ορισμένες ηχηρές ευρωπαϊκές «κηδείες»).