ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ20

Με 44 αθλητές και αθλήτριες η ελληνική αποστολή

Από σήμερα μέχρι την Κυριακή οι αγώνες στο Τάμπερε

Eurokinissi Sports

Ξεκινά σήμερα Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Αυγούστου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20, στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από μια νεανική ομάδα συνολικά6 μέλη της αποστολής είχαν συμμετάσχει στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, ενώ 23 αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2024, στη Μπάνσκα Μπίστριτσα.

Να σημειωθεί ότι οι «ρίζες» της διοργάνωσης βρίσκονται στο 1964, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εφήβων - Νεανίδων European Junior Games, όνομα που έφερε για τρεις εκδόσεις (1964, 1966 και 1968). Από το 1970 έως το 2015 ονομαζόταν European Junior Championships (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων), ενώ τη σημερινή ονομασία, European U20 Championships, την πήρε το 2017.

Σε 27 επίσημες και 3 ανεπίσημες διοργανώσεις η Ελλάδα έχει κατακτήσει 33 μετάλλια - 8 χρυσά, 13 ασημένια και 12 χάλκινα. Η χώρα μας έχει φιλοξενήσει δύο φορές τη διοργάνωση, το 1975 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το 1991 στο Καυτανζόγλειο.

Οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές

Σήμερα Πέμπτη, πρώτη ημέρα των αγώνων, η ελληνική αποστολή εκπροσωπείται από 19 αθλητές και αθλήτριες, ως εξής:

Πρωινό πρόγραμμα

9.30: 100 μ. δέκαθλο Αλεξόπουλος - 1η σειρά, Κοσμόπουλος - 3η σειρά

10.00: 400 μ. (Γ) Προκριματικός Ι Ρέμπελου - 5η σειρά

10.05: Σφυροβολία (Α) Προκριματικός A' Γκρουπ Γεντέκος

10.30: Μήκος Δέκαθλο Αλεξόπουλος Β' Γκρουπ, Κοσμόπουλος Α' Γκρουπ

10.50: 400 μ. (Α) Προκριματικός Ι Ανδρεάδης 7η σειρά, Κονιδάρης - 3η σειρά, Μπερτόλης - 6η σειρά

11.50: 100 μ. (Γ) Προκριματικός 11:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β' Γκρουπ

12.00: Μήκος (Α) Προκριματικός Τζελέπης Α' Γκρουπ

12.15 Σφαιροβολία Δέκαθλο Αλεξόπουλος Α' Γκρουπ, Κοσμόπουλος Β' Γκρουπ

12.40: 100 μ. (Α) Προκριματικός Ι Βαβίλης 1η σειρά, Γεωργαντάς 4η σειρά, Σταθούρος 2η σειρά

12.45: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α' Γκρουπ

13.25: Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός Ι Κανοτζιάν Α' Γκρουπ

13.35: 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

13.45: Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Ι Μαμά Α' Γκρουπ, Ζάραγκα Β' Γκρουπ

14.00: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β' Γκρουπ Σαμολαδά

Απογευματινό πρόγραμμα

16.10: 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός Γιαννουλίδου - 3η σειρά

16.15: Δισκοβολία (A) Προκριματικός Α' Γκρουπ

16.30: Υψος Δέκαθλο Αλεξόπουλος Β' Γκρουπ, Κοσμόπουλος Α' Γκρουπ

17.15: 3000 μ. (Α) Προκριματικός

17.35: Δισκοβολία (Α) Προκριματικός B' Γκρουπ

17.55: 800 μ. (Α) Προκριματικός Σαλπάς - 4η σειρά

18.00: Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός

18.45: 1.500 μ. (Γ) Προκριματικός Ρούσσου - 2η σειρά

19.05: Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός A' Γκρουπ

19.15: 5.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

19.25: Υψος (Γ) Προκριματικός

19.45: 400 μ. Δέκαθλο Αλεξόπουλος - 2η σειρά, Κοσμόπουλος - 1η σειρά

20.20: 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

20.25: Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β' Γκρουπ Κατσαρού

20.50: 100 μ. (Α) Ημιτελικός