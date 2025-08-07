Από σήμερα μέχρι την Κυριακή οι αγώνες στο Τάμπερε
Eurokinissi Sports
Να σημειωθεί ότι οι «ρίζες» της διοργάνωσης βρίσκονται στο 1964, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εφήβων - Νεανίδων European Junior Games, όνομα που έφερε για τρεις εκδόσεις (1964, 1966 και 1968). Από το 1970 έως το 2015 ονομαζόταν European Junior Championships (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων), ενώ τη σημερινή ονομασία, European U20 Championships, την πήρε το 2017.
Σε 27 επίσημες και 3 ανεπίσημες διοργανώσεις η Ελλάδα έχει κατακτήσει 33 μετάλλια - 8 χρυσά, 13 ασημένια και 12 χάλκινα. Η χώρα μας έχει φιλοξενήσει δύο φορές τη διοργάνωση, το 1975 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το 1991 στο Καυτανζόγλειο.
Σήμερα Πέμπτη, πρώτη ημέρα των αγώνων, η ελληνική αποστολή εκπροσωπείται από 19 αθλητές και αθλήτριες, ως εξής:
Πρωινό πρόγραμμα
9.30: 100 μ. δέκαθλο Αλεξόπουλος - 1η σειρά, Κοσμόπουλος - 3η σειρά
10.00: 400 μ. (Γ) Προκριματικός Ι Ρέμπελου - 5η σειρά
10.05: Σφυροβολία (Α) Προκριματικός A' Γκρουπ Γεντέκος
10.30: Μήκος Δέκαθλο Αλεξόπουλος Β' Γκρουπ, Κοσμόπουλος Α' Γκρουπ
10.50: 400 μ. (Α) Προκριματικός Ι Ανδρεάδης 7η σειρά, Κονιδάρης - 3η σειρά, Μπερτόλης - 6η σειρά
11.50: 100 μ. (Γ) Προκριματικός 11:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β' Γκρουπ
12.00: Μήκος (Α) Προκριματικός Τζελέπης Α' Γκρουπ
12.15 Σφαιροβολία Δέκαθλο Αλεξόπουλος Α' Γκρουπ, Κοσμόπουλος Β' Γκρουπ
12.40: 100 μ. (Α) Προκριματικός Ι Βαβίλης 1η σειρά, Γεωργαντάς 4η σειρά, Σταθούρος 2η σειρά
12.45: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α' Γκρουπ
13.25: Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός Ι Κανοτζιάν Α' Γκρουπ
13.35: 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13.45: Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Ι Μαμά Α' Γκρουπ, Ζάραγκα Β' Γκρουπ
14.00: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β' Γκρουπ Σαμολαδά
Απογευματινό πρόγραμμα
16.10: 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός Γιαννουλίδου - 3η σειρά
16.15: Δισκοβολία (A) Προκριματικός Α' Γκρουπ
16.30: Υψος Δέκαθλο Αλεξόπουλος Β' Γκρουπ, Κοσμόπουλος Α' Γκρουπ
17.15: 3000 μ. (Α) Προκριματικός
17.35: Δισκοβολία (Α) Προκριματικός B' Γκρουπ
17.55: 800 μ. (Α) Προκριματικός Σαλπάς - 4η σειρά
18.00: Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός
18.45: 1.500 μ. (Γ) Προκριματικός Ρούσσου - 2η σειρά
19.05: Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός A' Γκρουπ
19.15: 5.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
19.25: Υψος (Γ) Προκριματικός
19.45: 400 μ. Δέκαθλο Αλεξόπουλος - 2η σειρά, Κοσμόπουλος - 1η σειρά
20.20: 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
20.25: Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β' Γκρουπ Κατσαρού
20.50: 100 μ. (Α) Ημιτελικός