EUROPA LEAGUE

Ψάχνοντας τον δρόμο για τη League Phase

Για το βήμα παραπάνω

Τον δρόμο για τη συμμετοχή τους στην κύρια φάση (League Phase) του Εuropa League της νέας σεζόν, θα επιδιώξουν να ανοίξουν από σήμερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχοντας τα πρώτα ραντεβού με τους αντιπάλους τους για τα πλέι οφ της διοργάνωσης. Οι πράσινοι σε ρόλο γηπεδούχου θα υποδεχθούν στο ΟΑΚΑ την τουρκική Σαμσουνσπόρ (21.00 Cosmote Sport 1), ενώ ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί στην Κροατία με αντίπαλο τη Ριέκα (21.45 OPEN). Και οι δυο ελληνικές ομάδες προέρχονται από δύσκολες προκρίσεις στον προηγούμενο 2ο γύρο των προκριματικών, με τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται απέναντι στη Σαχτάρ και τον ΠΑΟΚ απέναντι στην αυστριακή Βόλφσμπεργκερ. Πλέον και για τους δυο η απόκτηση ενός θετικού αποτελέσματος, ικανού να τους φέρει σε πλεονεκτική θέση ενόψει των ρεβάνς την άλλη εβδομάδα, είναι ο αυτοσκοπός για τις σημερινές αναμετρήσεις. Ας σημειωθεί, παράλληλα, πως Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν ήδη εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους ύπαρξη, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού από το Europa League θα συνεχίσουν στη League Phase του Conference League κάτι που πέτυχαν με την πρόκριση στα πλέι οφ της πρώτης διοργάνωσης.

Το δέλεαρ της παρουσίας στην κύρια φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως θεωρείται το Europa League, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, αποτελεί το βασικό κίνητρο για τον Παναθηναϊκό ενόψει των αναμετρήσεων με την τουρκική ομάδα. Αλλωστε, και ο ίδιος ο τεχνικός της ομάδας, Ρουί Βιτόρια μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ αν και στάθηκε στο σημαντικό γεγονός της εξασφάλισης της ευρωπαϊκής παρουσίας (Conference League) δεν έκρυψε πως ο στόχος της ομάδας παραμένει το βήμα παραπάνω στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Πορτογάλος κόουτς, αν και έκανε λόγο για δυο ακόμα δύσκολα παιχνίδια στα οποία οι παίκτες του θα πρέπει να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εικόνα της ομάδας του για την οποία έδειξε να περιμένει περαιτέρω βελτίωση. Στα αγωνιστικά ζητήματα για τον Παναθηναϊκό, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Τζούριτσιτς, ενώ εκτός θα βρίσκεται ο τραυματίας Γεντβάι.

Να βάλει τις βάσεις





Eurokinissi Sports

Eurokinissi Sports

Με σκοπό να βάλει από σήμερα τις βάσεις, ώστε να είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα στην Κροατία. Οι ασπρόμαυροι πλέον σαφώς πιο έτοιμοι από ό,τι στα παιχνίδια με την Βόλσφσμπεργερ, που αποτέλεσαν την πρεμιέρα των επίσημων υποχρεώσεων, ευελπιστούν σε μια καλύτερη εικόνα και την απόκτηση ενός θετικού για αυτούς αποτελέσματος. Τη βελτίωση στην αγωνιστική εικόνα του Δικεφάλου έδειξε να περιμένει και ο τεχνικός του, Ραζβάν Λουτσέσκου, που δήλωσε πως περιμένει οι παίκτες του να ανεβάσουν τους ρυθμούς ενόψει των αναμετρήσεων με την κροατική ομάδα. Ο ίδιος μίλησε για μια σειρά αγώνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχοντας απέναντι την πρωταθλήτρια Κροατίας και η οποία όπως είπε χρήζει ιδιαίτερης και μέγιστης προσοχής από την ομάδα του. Για τον ΠΑΟΚ αμφίβολοι είναι οι Ντεσπότοφ, Τάισον με τον πρώτο πάντως να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής.