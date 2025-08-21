Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΙΒΟΣ - DIAMOND LEAGUE
Σταθερά στους αιθέρες ο Εμ. Καραλής

Τις υψηλές πτήσεις του στο αγώνισμα του επί κοντώ συνέχισε για μια ακόμη φορά ο Εμμανουήλ Καραλής, που κυριάρχησε στην πρεμιέρα του διεθνούς μίτινγκ της Λοζάνης για τη σειρά του Diamond League. Σε αυτό ο κορυφαίος άλτης πήρε την πρωτιά ...πετώντας για μια ακόμη φόρα στα 6 μ. Μάλιστα, αυτή ήταν η 10η φορά στην καριέρα του που ο Ελληνας πρωταθλητής ξεπερνάει τα 6 μ., επίτευγμα που μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει μόνο δυο ακόμα αθλητές, ο νυν κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ του αγωνίσματος Σουηδός Μόντο Ντουμπλάντις (15 φορές) και ο σπουδαίος Σεργκέι Μπούμπκα (10 φορές).

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα που έγινε εκτός σταδίου - έχοντας τον χαρακτήρα του street event, αλλά και υπό ψιλόβροχο, ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί για την πρωτιά (απόντος και του Ντουμπλάντις), καταφέρνοντας μάλιστα να πάρει και την πρώτη νίκη στην καριέρα του, στο πλαίσιο της σειράς μίτινγκ του Diamont League. Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι Τιμπό Κολέ (Γαλλία) και Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) με 5.82 μ.

    

