ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Ροπαλιά» πρόκρισης από τον Ηρακλή

Ολοκληρώθηκε ο προκριματικός γύρος της διοργάνωσης

Με τον Ηρακλή να επικρατεί στα πέναλτι του Πανιωνίου στο πλέον ενδιαφέρον ματς του τρίτου μέρους, ολοκληρώθηκε χθες ο προκριματικός γύρος στην ανανεωμένη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Από αυτόν, θέση στην κύρια φάση της League Phase εξασφάλισαν 11 ομάδες που μαζί με την Ηλιούπολη (που πέρασε απευθείας) και τις 8 πρώτες ομάδες του περσινού πρωταθλήματος της Super League θα συγκροτήσουν την 20αδα των ομάδων που θα μετέχει στην κύρια φάση.

Στο χθεσινό πρόγραμμα και στον αγώνα της Ν. Σμύρνης, ο Ηρακλής ήταν αυτός που σφράγισε την πρόκριση επικρατώντας του γηπεδούχου Πανιωνίου με 3-2 στα πέναλτι και ενώ η κανονική διάρκεια είχε λήξει ισόπαλη 1-1 για τους δυο αντιπάλους. Την πρόκριση σφράγισε και η Αthens Kallithea μετά τη νίκη της στη Θεσσαλονίκη επί του Καμπανιακού με 1-0. Σε σημαντική επιτυχία έφτασαν η Ελλάς Σύρου και Μαρκό, δυο ομάδες που φέτος προβιβάστηκαν στην SL 2 από τη Γ' Εθνική. Με την πρώτη να επικρατεί του Νέστου Χρυσούπολης με 1-0 και τη δεύτερη με το ίδιο σκορ επί του Κισσαμικού, σφράγισαν και οι δύο το εισιτήριο πρόκρισης.

  • Οι ομάδες της League Phase είναι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Ηλιούπολη, Λεβαδειακός Παναιτωλικός, Κηφισιά, Αιγάλεω, Καβάλα, ΑΕΛ, Βόλος, Πανιώνιος, Athens Kallithea, Mαρκο, Ελλάς Σύρου.
    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
