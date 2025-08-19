ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανοιξε η αυλαία της νέας σεζόν

Mε τους πρώτους αγώνες για τον προκριματικό γύρο άνοιξε, χθες Δευτέρα, την αυλαία της η ανανεωμένη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας, βάσει των όσων αποφάσισε το προηγούμενο διάστημα η ΕΠΟ. Οι σχεδιασμοί που φυσικά κεντρικό μέλημα είχαν από πλευράς Ομοσπονδίας πρωτίστως την εμπορική αναβάθμιση του θεσμού, που τα τελευταία χρόνια έδειξε να φθίνει αρκετά τουλάχιστον μέχρι να φτάσει στην τελική του φάση.

Ετσι, η νέα διοργάνωση θα διεξαχθεί στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA περιλαμβάνοντας κύρια φάση, την περίφημη League Phase, με τη συμμετοχή 20 ομάδων, όπου η καθεμία θα δώσει τέσσερα παιχνίδια με διαφορετικούς αντιπάλους εντός - εκτός. Σε αυτήν, απευθείας συμμετοχή έχουν ήδη εξασφαλίσει οι πρώτες 8 ομάδες της περσινής βαθμολογίας της Super League. Οι υπόλοιπες 12 θέσεις θα συμπληρωθούν από τις ομάδες που θα προκύψουν από τον προκριματικό γύρο που άνοιξε την αυλαία του χθες και θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις (σήμερα και αύριο). Σε αυτόν, αγωνίζονται οι ομάδες της SL2 καθώς και οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-14 της περσινής Super League. Μετά τη League Phase θα υπάρχει μία νέα φάση, αυτή των playoffs, με μονές αναμετρήσεις και χωρίς τη διαδικασία της παράτασης πριν από τα πέναλτι, εφόσον το 90λεπτο λήξει ισόπαλο, ενώ το ίδιο θα ισχύει και στα προημιτελικά, καθώς μόνο οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί. Παράλληλα, η κάθε ομάδα θα είναι υποχρεωμένη να έχει στην ενδεκάδα της σε κάθε αγώνα και καθ' όλη τη διάρκειά του έναν ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο, ο οποίος θα πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας.

Προκρίθηκαν Λεβαδειακός και Παναιτωλικός

Τα πρώτα εισιτήρια για τη League Phase σφράγισαν χθες Λεβαδειακος και Παναιτωλικός, μετά τις νίκες τους στο πρώτο μέρος των αγώνων για τον προκριματικό γύρο. Ο Λεβαδειακός, μιλώντας στο τέλος, επικράτησε στη Θεσσαλονίκη του Μακεδονικού με 2-1, ενώ στον Βόλο σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο φινάλε του ο Παναιτωλικός επικράτησε της Νίκης Βόλου με 2-1 σφραγίζοντας και αυτός την πρόκριση.

Συνέχεια με ντέρμπι στην Καλαμάτα

Το ντέρμπι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ ξεχωρίζει στο σημερινό β' μέρος του προκριματικού γύρου. Αναλυτικά τα παιχνίδια: (17.00) Καλαμάτα - ΑΕΛ (COSMOTE SPORTS 1HD), Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά, Αιγάλεω - Παναργειακός, Καβάλα - Πανσερραϊκός, ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος.