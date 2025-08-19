Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕUROPA LEAGUE
Χωρίς οπαδούς ο ΠΑΟΚ στην Κροατία

Χωρίς τον κόσμο του θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τη Ριέκα στην Κροατία για τα playoffs του Europa League, καθώς η τοπική αστυνομία την χαρακτήρισε ματς υψηλής επικινδυνότητας. Ειδικότερα, η Αστυνομία της Ριέκα απέστειλε έγγραφο προς το υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας ζητώντας να μην επιτραπεί η μετακίνηση φιλάθλων, καθώς εκτιμά πως η αναμέτρηση είναι «υψηλής επικινδυνότητας», επικαλούμενη «προηγούμενες εμπειρίες». Ενώ ρόλο στην απόφαση φέρεται να παίζει και η σχέση «αδελφοποίησης» των οπαδών του ΠΑΟΚ με αυτούς της Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε ζητήσει τα εισιτήρια που δικαιούται για την αναμέτρηση, όμως η UEFA δεν μπορεί να κάνει κάτι, από τη στιγμή που η τοπική Αστυνομία επικαλείται λόγους ασφαλείας.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
