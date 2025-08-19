ΕUROBASKET 2025

Ετοιμάζεται για το Ακρόπολις η Εθνική

Μετά το επιτυχημένο τεστ κόντρα στο Μαυροβούνιο (νίκη με 69-61) η Εθνική ανδρών του μπάσκετ μπήκε πλέον στους ρυθμούς του επερχόμενου ιστορικού διεθνούς τουρνουά Ακρόπολις που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Στο φετινό τουρνουά η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τις Λετονία και Ιταλία με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει διπλή αναμέτρηση με τους Λετονούς (20-21/8) και μονή κόντρα με την Ιταλία (23/8). Σημειώνεται πως με το συγκεκριμένο τουρνουά ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της Εθνικής ενόψει της συμμετοχής στο φετινό Eurobasket 2025 (27 Αυγούστου - 14 Σεπτέμβρη). Μετά το τουρνουά Ακρόπολις για την Εθνική θα ακολουθήσει φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία στις 24 Αυγούστου, με την οποία θα κλείσει η αυλαία της προετοιμασίας της πριν την συμμετοχή της στο Eurobasket.

Μετά την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο που έγινε στην κλειστό της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, οι διεθνείς επέστρεψαν στην Αθήνα για συνέχεια των προπονήσεων με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη να μην αντιμετωπίζει απρόοπτα και να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Ελληνα τεχνικού, και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει αντίστροφα για την ενεργό συμμετοχή του στην ομάδα καθώς μέχρι τώρα αν και ενταγμένος στην αποστολή δεν συμμετείχε στις ομαδικές προπονήσεις και δεν έδωσε το «παρών» στα μέχρι τώρα φιλικά της Εθνικής. Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ, με απόφαση του Β. Σπανούλη κόπηκε από την αποστολή ο νεαρός Αντώνης Καραγιαννίδης, με την αποστολή πλέον να απαρτίζεται από 16 παίκτες από τους οποίους θα προκύψει η τελική 12αδα που θα επιλέξει ο Ελληνας Ομοσπονδιακός.