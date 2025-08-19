ΒΟΛΕΪ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

Μετράει αντίστροφα η Εθνική

Eurokinissi

Αντίστροφα για την ιστορική συμμετοχή της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ, που θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη το διάστημα από τις 22 Αυγούστου μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη, μετράει πλέον η Εθνική Γυναικών. Το ελληνικό συγκρότημα επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 23 χρόνια επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή πορεία προκειμένου το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ να επιστρέψει ξανά στον δρόμο των διεθνών διακρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη φετινή διοργάνωση, που μάλιστα χαρακτηρίζεται ως κομβική στην ιστορία του θεσμού καθώς για πρώτη φορά θα διεξαχθεί με 32 ομάδες, η Εθνική στην πρώτη φάση θα μετέχει στον 3ο όμιλο με αντιπάλους τη δευτεραθλήτρια κόσμου Βραζιλία, τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο.

Σήμερα και αύριο η Εθνική Ομάδα θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με το Μεξικό, που επίσης μετέχει στη διοργάνωση.