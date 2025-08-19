ΠΟΛΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20

Χάλκινες ... γοργόνες

Οι διεθνείς επιτυχίες και διακρίσεις δεν λείπουν για ένα ακόμη καλοκαίρι για το ελληνικό πόλο, με την Εθνική νεανίδων να παίρνει τη σκυτάλη από την Εθνική γυναικών και τα χρυσά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και world league και να ανεβαίνει στην τρίτη θέση του κόσμου. Συγκεκριμένα, η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 που έγινε στη Βραζιλία επικρατώντας στον μικρό τελικό της Ιταλίας με 10-7.

Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα έκαναν επιβλητική εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στις αντιπάλους τους και ανέβηκαν έτσι στην τρίτη θέση του βάθρου σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια σπουδαία πορεία στη διοργάνωση. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε έξι διαφορετικές σκόρερ, με τις Κρασσά, Κουρέτα, Καραμπέτσου και Σαλταμανίκα να σκοράρουν από δύο φορές, ενώ από ένα γκολ είχαν οι Τριχά και Φουράκη. Για την Ιταλία σκόραραν: Ντι Μαρία 2, Ντε Μαρκ 1, Μορόνε 1, Μινούτο 1, Κασάρα 1, Πάπι 1.

Από την πλευρά του ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Νέων γυναικών, Γιώργος Ντόσκας, σχολιάζοντας την επιτυχία της Εθνικής νεανίδων αναφέρθηκε στο ψυχικό σθένος που έδειξαν οι παίκτριές του, μετά τον χαμένο ημιτελικό κόντρα στην Ισπανία, προκειμένου να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου πόλο.