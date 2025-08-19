Στην 3η θέση του κόσμου βρέθηκε η Εθνική νέων γυναικών δίνοντας συνέχεια στις φετινές επιτυχίες
Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα έκαναν επιβλητική εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στις αντιπάλους τους και ανέβηκαν έτσι στην τρίτη θέση του βάθρου σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια σπουδαία πορεία στη διοργάνωση. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε έξι διαφορετικές σκόρερ, με τις Κρασσά, Κουρέτα, Καραμπέτσου και Σαλταμανίκα να σκοράρουν από δύο φορές, ενώ από ένα γκολ είχαν οι Τριχά και Φουράκη. Για την Ιταλία σκόραραν: Ντι Μαρία 2, Ντε Μαρκ 1, Μορόνε 1, Μινούτο 1, Κασάρα 1, Πάπι 1.
Από την πλευρά του ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Νέων γυναικών, Γιώργος Ντόσκας, σχολιάζοντας την επιτυχία της Εθνικής νεανίδων αναφέρθηκε στο ψυχικό σθένος που έδειξαν οι παίκτριές του, μετά τον χαμένο ημιτελικό κόντρα στην Ισπανία, προκειμένου να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου πόλο.