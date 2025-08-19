ΣΤΙΒΟΣ

«Πέταξε» και στη Σιλέσια ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε για δέκατη φορά στην καριέρα του τα έξι μέτρα στο άλμα επί κοντώ κάνοντας ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση φέτος, αυτήν τη φορά στο διεθνές μίτινγκ της Σιλέσια στο πλαίσιο της σειράς του Diamond League.

Ο 25χρονος Ελληνας πρωταθλητής επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα από τα 5,70 μ., τα οποία και πέρασε άνετα. Ακολούθως άφησε τα 5.80 μ. και πέρασε τα 5.90 μ. με μια απίθανη προσπάθεια. Ο Καραλής συνέχισε ξεπερνώντας τα έξι μέτρα με την πρώτη του προσπάθεια. Ενώ δοκίμασε και στα 6.10 μ., ωστόσο δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει με τις τρεις προσπάθειές του. Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε ο σπουδαίος Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις, που πέρασε με άψογο άλμα τα 6.10 μ. και κατέκτησε την πρώτη θέση συνεχίζοντας το εκπληκτικό σερί των σπουδαίων επιδόσεων και των πρώτων θέσεων σε όποιες διοργανώσεις έχει μετάσχει τα τελευταία χρόνια.