Η Ενωση δοκιμάζεται σήμερα στο Βέλγιο κόντρα στην Αντερλεχτ για τα πλέι οφ
Φυσικά, για τους κιτρινόμαυρους σε σχέση με τις δυο προηγούμενες δοκιμασίες που κλήθηκε να περάσει, πλέον ο πήχης της δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα έχοντας απέναντί τους μια σαφώς πιο έμπειρη και δυνατή αντίπαλο. Ωστόσο, στην ΑΕΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ειδικά από τη στιγμή που πλέον έχουν φτάσει μια ανάσα από τον βασικό στόχο στην αρχή της σεζόν, που είναι η ευρωπαϊκή συνέχεια. Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αναφερόμενος στη νέα δοκιμασία της ομάδας του μίλησε για αναμετρήσεις που θυμίζουν παρτίδα σκάκι, για αυτό όπως επεσήμανε οι παίκτες του θα πρέπει να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι και απόλυτα έτοιμοι αγωνιστικά και ψυχολογικά για τις απαιτήσεις του ματς. Στα αγωνιστικά ζητήματα απόντες από την αποστολή του Δικεφάλου για σήμερα είναι οι Περέιρα (τραυματίας) και Μαρσιάλ (ενοχλήσεις), ενώ αντίθετα σε αυτήν εντάχθηκε ο Νίκλας Ελιασον που απουσίαζε για λόγους τακτικής από τα προηγούμενα παιχνίδια.