CONFERENCE LEAGUE

Με στόχο την υπερβαση η ΑΕΚ

Με τον αέρα των δυο επιτυχιών που προηγήθηκαν απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Αρη Λεμεσού, η ΑΕΚ θέλει να... τριτώσει το καλό και κόντρα στην Αντερλεχτ την οποία θα αντιμετωπίσει για τα πλέι οφ του Conference League (21.00 COSMOTE Sport2). Οι κιτρινόμαυροι στον σημερινό πρώτο αγώνα θα δοκιμαστούν στο Βέλγιο, ενώ θα ακολουθήσει η ρεβάνς στη Ν. Φιλαδέλφεια σε μια εβδομάδα. Ο στόχος της Ενωσης φυσικά είναι η συνέχιση των επιτυχιών και η πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης, προκειμένου να μην οδηγηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε πρόωρο αντίο στα ευρωπαϊκά όνειρα με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο για την ΠΑΕ και την ίδια την ομάδα. Στην Ενωση, κόντρα στη βελγική ομάδα επιδιώκουν και ευελπιστούν να κάνουν και μια αγωνιστική υπέρβαση, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν προκριθεί ποτέ σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχοντας ανταπεξέλθει σε τρεις προκριματικούς γύρους.

Φυσικά, για τους κιτρινόμαυρους σε σχέση με τις δυο προηγούμενες δοκιμασίες που κλήθηκε να περάσει, πλέον ο πήχης της δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα έχοντας απέναντί τους μια σαφώς πιο έμπειρη και δυνατή αντίπαλο. Ωστόσο, στην ΑΕΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ειδικά από τη στιγμή που πλέον έχουν φτάσει μια ανάσα από τον βασικό στόχο στην αρχή της σεζόν, που είναι η ευρωπαϊκή συνέχεια. Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αναφερόμενος στη νέα δοκιμασία της ομάδας του μίλησε για αναμετρήσεις που θυμίζουν παρτίδα σκάκι, για αυτό όπως επεσήμανε οι παίκτες του θα πρέπει να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι και απόλυτα έτοιμοι αγωνιστικά και ψυχολογικά για τις απαιτήσεις του ματς. Στα αγωνιστικά ζητήματα απόντες από την αποστολή του Δικεφάλου για σήμερα είναι οι Περέιρα (τραυματίας) και Μαρσιάλ (ενοχλήσεις), ενώ αντίθετα σε αυτήν εντάχθηκε ο Νίκλας Ελιασον που απουσίαζε για λόγους τακτικής από τα προηγούμενα παιχνίδια.