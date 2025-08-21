ΒΟΛΕΪ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

Επιτυχημένη πρόβα για την Εθνική

Επιτυχημένο ήταν το τελευταίο τεστ δυνάμεων της Εθνικής γυναικών πριν την έναρξη των υποχρεώσεων για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ, που θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη από τις 22/8 έως τις 7/9. Στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ελληνική ομάδα επικράτησε του Μεξικού με 3-1 σετ ((25-19, 23-25, 25-16, 25-19), με τις Ελληνίδες παίκτριες να έχουν σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο χωρών που προηγήθηκε και η Εθνική είχε γνωρίσει την ήττα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες και είδε όλες να παρουσιάζονται με μεγάλη συγκέντρωση, δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τη Βραζιλία.