Επιτυχημένο ήταν το τελευταίο τεστ δυνάμεων της Εθνικής γυναικών πριν την έναρξη των υποχρεώσεων για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ, που θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη από τις 22/8 έως τις 7/9. Στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ελληνική ομάδα επικράτησε του Μεξικού με 3-1 σετ ((25-19, 23-25, 25-16, 25-19), με τις Ελληνίδες παίκτριες να έχουν σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο χωρών που προηγήθηκε και η Εθνική είχε γνωρίσει την ήττα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες και είδε όλες να παρουσιάζονται με μεγάλη συγκέντρωση, δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τη Βραζιλία.