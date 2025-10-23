EUROPA LEAGUE

Kομβικές δοκιμασίες

Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές περιμένουν Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σήμερα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League: Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ (19.45 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 3) και ο «Δικέφαλος του Βορρά» στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ (22.00 - Cosmote Sport 5).

Σε ένα κομβικό σημείο της League Phase, οι δύο ελληνικές ομάδες επιδιώκουν να «ρεφάρουν» τις ήττες τους την προηγούμενη αγωνιστική, παίρνοντας θετικά αποτελέσματα και διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες τους για μια θέση στην πρώτη 24άδα, που θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους συνέχεια.

Να δείξει ότι έμαθε

Ο Παναθηναϊκός, εν μέσω σαρωτικών αλλαγών σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο (με τη φερόμενη συμφωνία με τον Ισπανό Ράφα Μπενίτεθ), στο δεύτερο συνεχόμενο ολλανδικό τεστ θέλει καλύτερη κατάληξη σε σχέση με το ματς με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς και την ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ, που αποτέλεσε βήμα πίσω για το «τριφύλλι» μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα και το 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις στην Ελβετία.

Με τους «πράσινους» 12ους στη βαθμολογία με 3 βαθμούς, η σταθεροποίηση σε μια θέση κοντά στην πρώτη δεκάδα είναι το ζητούμενο για τους παίκτες του Χρήστου Κόντη στη σημερινή αναμέτρηση με τη Φέγενορντ. Ενα ματς που ανεβάζει κατά πολύ τον πήχη των απαιτήσεων για την ελληνική ομάδα, ειδικά από τη στιγμή που για τους γηπεδούχους, που παραμένουν χωρίς βαθμό μετρώντας δύο ήττες (από Μπράγκα και Αστον Βίλα), η νίκη σήμερα είναι μονόδρομος.

Στον Παναθηναϊκό θα απουσιάσουν για άλλη μια φορά οι τραυματίες Σάντσες, Πελίστρι και Ντέσερς.

Ανεβασμένος για το ...ξεπέταγμα

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, που τον άφησε μόνο 1ο, ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει επιτυχημένα και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μόλις έναν βαθμό στο Europa League (ισοπαλία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ήττα από τη Θέλτα) και απέναντι στη Λιλ στη Γαλλία ψάχνει ένα σημαντικό «διπλό», που θα τον βάλει γερά στο κυνήγι μιας θέσης πρόκρισης. Πάντως έχει απέναντί του μια αντίπαλο ιδιαίτερα ανεβασμένη αγωνιστικά και ψυχολογικά, η οποία ήδη μετράει δύο νίκες στη League Phase και με 6 βαθμούς φιγουράρει στην πρώτη τετράδα.

Eurokinissi

Eurokinissi Sports

Από πλευράς ΠΑΟΚ αμφίβολη είναι η συμμετοχή στον αποψινό αγώνα για τους Οζντόεφ και Τάισον, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις τις τελευταίες μέρες, μετά το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια.