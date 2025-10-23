EUROLEAGUE

Με προβλήματα οι «αιώνιοι»

Με σημαντικά προβλήματα ολοκλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την προετοιμασία τους ενόψει της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, που διεξάγεται αύριο Παρασκευή. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Βίρτους στην Μπολόνια και οι «ερυθρόλευκοι» την Μπάγερν στο Μονάχο, με τα ζητήματα της τελευταίας στιγμής να μη λείπουν στις δύο ελληνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού τραυματίστηκε ο Κώστας Παπανικολάου, μετά από χτύπημα στο αριστερό του πόδι, και πλέον η συμμετοχή του στο αυριανό ματς είναι αμφίβολη, αν και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σήμερα. Υπήρξαν πάντως και ευχάριστα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο ΜακΚίσικ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

Ο δε Παναθηναϊκός αναχώρησε για Ιταλία οριστικά χωρίς τον Χολμς, αφού ο Αμερικανός σέντερ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις του μετά το ματς με τον Κολοσσό Ρόδου για το πρωτάθλημα και να προπονηθεί κανονικά μέχρι σήμερα.