CONFERENCE LEAGUE

Μονόδρομος η νίκη

Στην πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League θέλει να φτάσει σήμερα η ΑΕΚ, φιλοξενώντας στην «OPAP Arena» την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική (19.45 - Cosmote Sport 4). Μετά την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία για την πρεμιέρα, η «Ενωση» θα ψάξει απέναντι στη σκωτσέζικη ομάδα το «τρίποντο» που θα διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της για συνέχεια στη διοργάνωση. Τους πρώτους της βαθμούς όμως ψάχνει στη Νέα Φιλαδέλφεια και η Αμπερντίν, η οποία στην 1η αγωνιστική γνώρισε εντός έδρας ήττα 3-2 από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ.

Στην ΑΕΚ, ενόψει του σημερινού αγώνα, πέραν του πρακτικού στόχου θέλουν και να δείξουν μια καλή αγωνιστική εικόνα, για λόγους ψυχολογίας, μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, που τους έριξε από την κορυφή και πρόσθεσε πίεση στον Μάρκο Νίκολιτς και στους παίκτες του για νίκη σήμερα. Ο Σέρβος τεχνικός της «Ενωσης» αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ομάδα θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Πέραν των τραυματιών Περέιρα και Ζίνι και όσων δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, ο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει σήμερα πρόσθετα προβλήματα απουσιών. Στην αποστολή εντάχθηκε και ο Λιούμπισιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα με απόφαση του τεχνικού επιτελείου.