Πέμπτη 23 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΕΗF CUP
Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων

Τους αντιπάλους τους στη φάση των «32» του EHF Cup χάντμπολ ανδρών έμαθαν οι τρεις ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ και τη Δράμα να πέφτουν στα δύσκολα και τον Ολυμπιακό να έχει πιο βατό έργο.

Οι πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Κασάνο Μανιάγκο, με το πρώτο ματς στην Ελλάδα και τη ρεβάνς στην Ιταλία. Ο δε ΠΑΟΚ θα βρει στον δρόμο του την ισχυρή τουρκική Μπεσίκτας, με τη ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, η Δράμα θα αντιμετωπίσει την Ντούκλα Πράγας, με τον πρώτο αγώνα στην έδρα της και τον επαναληπτικό στην Τσεχία.

Τα πρώτα ματς είναι προγραμματισμένα για τις 15 και 16 Νοέμβρη, και οι επαναληπτικοί για τις 22 και 23 Νοέμβρη.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
