SUPER LEAGUE

Εισαγγελική δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ

Οπως γνωστοποιήθηκε χθες από την ΕΠΟ, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ για φερόμενη υβριστική επίθεση κατά του αρχιδιαιτητή και επικεφαλής της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος βρέθηκε στις εξέδρες της «OPAP Arena» στο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ωστόσο όπως καταγγέλθηκε από πλευράς ΕΠΟ υποχρεώθηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του, μετά από λεκτικές επιθέσεις που δέχτηκε. Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη δικαστική κλήση που δέχτηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ μέσα σε 48 ώρες για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League, για τη συμπεριφορά των οπαδών της.

Διαιτητές: Ο Γερμανός διαιτητής Τόμπιας Στίλερ, κατηγορίας Elite της UEFA, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Στίλερ είναι γνώριμος στους Ελληνες φιλάθλους τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει διευθύνει ξανά αγώνες των δύο ομάδων. Βοηθοί του θα είναι οι Κρίστιαν Γκίτελμαν και Μαρκ Μπορς, τέταρτος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης και στο VAR θα είναι Ράιχελ Τόμπιας.

Οι διαιτητές στα άλλα ματς: Κηφισιά - Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης. Πανσερραικός - ΑΕΛ: Γιουματζίδης. ΟΦΗ - Ατρόμητος: Ζαμπάλας. Λεβαδειακός - Αρης: Τσακαλίδης. Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης: Τζήλος. ΠΑΟΚ - Βόλος: Βεργέτης.

Ολυμπιακός: Με αρκετά προβλήματα επέστρεψε ο Ολυμπιακός από τη Βαρκελώνη, όπου γνώρισε βαριά ήττα 6-1 από την Μπαρτσελόνα για το Champions League. Σαν να μην έφτανε το αποτέλεσμα του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα με τις ενοχλήσεις των Τσικίνιο, Ρέτσου και Ζ. Μαρτίνς, που η κατάστασή τους αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Στο μεταξύ οι αγωνία στους πρωταθλητές ανεβαίνει, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο για το πρωτάθλημα.