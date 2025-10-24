Παρασκευή 24 Οχτώβρη 2025
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ.- Ο όμιλος «Meta» (Facebook, Instagram) αποφάσισε να καταργήσει περίπου 600 θέσεις στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της λειτουργίας του, έπειτα από σειρά προσλήψεων, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά ΜΜΕ.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Για τρίτη συνεχόμενη μέρα χτες το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Σουδάν έγινε στόχος επίθεσης με drones από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη, ανεστάλη «μέχρι νεωτέρας».

    

Βρώμικα σχέδια διχοτόμησης της Λωρίδας της Γάζας
 Νέο πολύνεκρο πλήγμα από τις ΗΠΑ με το πρόσχημα των ναρκωτικών
Στην Αφρική το 40% των πάνω από 50 ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως
 «Λαγός» των ΗΠΑ ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ...
 Αύξηση επιθέσεων τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους
 Πολύπλευρες επαφές για αγορές αναβαθμισμένων εξοπλισμών
 Η τουρκική ΤΡΑΟ διαχειρίστρια σε σημαντικό ενεργειακό «οικόπεδο»
 Παζάρια για την περιοχή εν μέσω «μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών»
 Απόκτηση μετοχών σε εταιρείες κβαντικής πληροφορικής επιδιώκει ο Τραμπ
 «Αβεβαιότητες και απρόβλεπτοι παράγοντες αυξάνονται»
