ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ.- Ο όμιλος «Meta» (Facebook, Instagram) αποφάσισε να καταργήσει περίπου 600 θέσεις στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της λειτουργίας του, έπειτα από σειρά προσλήψεων, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά ΜΜΕ.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Για τρίτη συνεχόμενη μέρα χτες το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Σουδάν έγινε στόχος επίθεσης με drones από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη, ανεστάλη «μέχρι νεωτέρας».