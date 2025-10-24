ΙΑΕΑ - ΙΡΑΝ

«Λαγός» των ΗΠΑ ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ...

Απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο καταφυγής στη βία εναντίον της Τεχεράνης σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών.

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα «Le Temps», ο Γκρόσι προέβλεψε ότι «αν η διπλωματία αποτύχει», τότε μπορεί να γίνει «νέα χρήση βίας» κατά του Ιράν.

Δίχως να έχει την παραμικρή απόδειξη, προσπάθησε να ενισχύσει τις έωλες κατηγορίες ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, δηλώνοντας επιπροσθέτως πως «το Ιράν θα μπορούσε να έχει αρκετό καύσιμο για μια δεκαριά ατομικές βόμβες. Αλλά δεν έχουμε αποδείξεις ότι η Τεχεράνη επιδίωκε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Η απάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δεν άργησε. «Δεν ξέρω αν είπε αυτά τα λόγια για λόγους ανησυχίας ή απειλής, αλλά εκείνοι που διατυπώνουν τέτοιες απειλές οφείλουν να ξέρουν ότι η επανάληψη μιας αποτυχημένης εμπειρίας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μια νέα αποτυχία», είπε χαρακτηριστικά.