ΗΠΑ

Απόκτηση μετοχών σε εταιρείες κβαντικής πληροφορικής επιδιώκει ο Τραμπ

Την απόκτηση μετοχών σε εταιρείες κβαντικής πληροφορικής, όπως οι εταιρείες Rigetti Computing, D-Wave Qantum και η InoQ, μελετά η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρωτοπορία των ΗΠΑ σε έναν από τους πιο ανερχόμενα ανταγωνιστικούς τομείς της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal», η κυβέρνηση Τραμπ, μέσω του υπουργείου Εμπορίου και του αρμόδιου υφυπουργού Πολ Ντάμπαρ (πρώην διευθύνοντα συμβούλου σε εταιρεία κβαντικής πληροφορικής), προτείνει ελάχιστη χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε εταιρεία.

Τον περασμένο Αύγουστο η κυβέρνηση Τραμπ πήρε το 10% των μετοχών της εταιρείας μικροεπεξεργαστών «Intel» με αντάλλαγμα επιχορηγήσεις 9 δισ. δολαρίων.

Αλλες συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ με εταιρείες τεχνολογίας περιλαμβάνουν μια συμφωνία για το Πεντάγωνο, ώστε να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος μιας μικρής εταιρείας εξόρυξης, της «MP Materials», με σκοπό την αύξηση της παραγωγής μαγνητών σπάνιων γαιών, καθώς και την απόκτηση από την αμερικανική κυβέρνηση μιας «χρυσής μετοχής» με ορισμένα δικαιώματα βέτο, ως μέρος μιας συμφωνίας που επιτρέπει στην ιαπωνική Nippon Steel να αγοράσει την US Steel.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ να ελέγξει μέρος των μετοχών εταιρειών κβαντικής πληροφορικής αφορά τους σφοδρούς μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς και στον τομέα τεχνολογίας αιχμής, καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές πραγματοποιούν εκτός των άλλων ταχύτατα ιδιαίτερα σύνθετες εργασίες για τις οποίες οι σημερινοί υπολογιστές χρειάζονται χρόνια. Αυτό αναμένεται να καταστήσει πιο εύκολη και γρήγορη την επιστημονική έρευνα σε καινοτόμα υλικά κατασκευών, φάρμακα και νέες χημικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας.