ΤΟΥΡΚΙΑ

Πολύπλευρες επαφές για αγορές αναβαθμισμένων εξοπλισμών

Στη διασφάλιση «αμυντικών συνεργασιών» επικεντρώθηκε η περιοδεία που έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν σε χώρες του Περσικού Κόλπου, και συγκεκριμένα σε Κατάρ, Ομάν και Κουβέιτ, με φόντο απανωτές επισημάνσεις και των ΕυρωΝΑΤΟικών εταίρων της Αγκυρας για την αξία της συμβολής της στη «σταθερότητα και ασφάλεια» όλης της γύρω περιφέρειας.

Μεταξύ άλλων ο Ερντογάν συζήτησε - σύμφωνα με το «Reuters» - το ενδεχόμενο αγοράς μεταχειρισμένων «Eurofighter Typhoon» από Κατάρ και Ομάν, για την οποία ωστόσο απαιτείται και άδεια της κατασκευάστριας κοινοπραξίας (βρετανικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά κεφάλαια). Την ίδια στιγμή η Αγκυρα διαπραγματεύεται την αγορά 28 νέων «Eurofighter» και επιταχύνει την προετοιμασία του εγχώριας κατασκευής μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ.

Αναφερόμενος στην αγορά των «Eurofighter» που χρειάζεται η Τουρκία, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, παρέπεμψε ξανά στις συνομιλίες που η χώρα του έχει με τη Βρετανία, με στόχο την «ολοκλήρωση των προμηθειών εν ευθέτω χρόνω». Ενδεικτική ήταν και η τοποθέτηση του Γερμανού ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ, από την Αγκυρα όπου βρέθηκε στα τέλη της περασμένης βδομάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι «αναγνωρίζουμε την Τουρκία ως αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και θέλουμε να ενισχύσουμε την αμυντική μας συμμαχία. Ετσι, η αποστολή "Eurofighter" στην Τουρκία είναι απολύτως φυσική για εμάς».

Κατά τις επαφές του στον Κόλπο ο Ερντογάν υπέγραψε σειρά διαφόρων διμερών συμφωνιών στο Κατάρ, μεταξύ τους και «Μνημόνιο Συνεργασίας στον Τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας». Οπως δήλωσε, η στρατηγική συνεργασία Τουρκίας - Κατάρ συνεισφέρει σημαντικά στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Στο Ομάν ξεχώρισε η διμερής συνεργασία που υπεγράφη για συνεργασία στον τομέα των ορυχείων και των κρίσιμων ορυκτών, αλλά και αυτή για στρατιωτική συνεργασία.

Νέα συνάντηση με τον Ερντογάν θα έχει τις επόμενες μέρες η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπως αποφάσισε η τουρκική Εθνοσυνέλευση ύστερα από την απόφαση για αυτοδιάλυση και αφοπλισμό που έλαβε την περασμένη άνοιξη το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK). Οι τελευταίες συναντήσεις είχαν γίνει στις 10 Απρίλη και στις 7 Ιούλη, με φόντο τη διεύρυνση των διεργασιών για την «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας» σε όλη τη Μέση Ανατολή.