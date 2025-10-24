ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Η τουρκική ΤΡΑΟ διαχειρίστρια σε σημαντικό ενεργειακό «οικόπεδο»

Τα επενδυτικά του ανοίγματα διευρύνει ο τουρκικός πετρελαϊκός κολοσσός ΤΡΑΟ, που διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην εκμετάλλευση σημαντικών ενεργειακών κοιτασμάτων, διεθνώς.

Πριν από λίγες ημέρες η πακιστανική εταιρεία πετρελαίου («PPL - Pakistan Petroleum Limited») μεταβίβασε το 25% της διαχείρισης του οικοπέδου «Eastern Offshore Indus C» που βρίσκεται στην ανατολική υφαλοκρηπίδα της χώρας στη θυγατρική του ΤΡΑΟ που ασχολείται με τις συνεργασίες της εταιρείας στο εξωτερικό («TPOC - Turkish Petroleum Overseas Company»).

Τον Φλεβάρη το πακιστανικό υπουργείο Ενέργειας είχε προκηρύξει διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιωμάτων ερευνών για τον εντοπισμό πετρελαίου σε συνολικά 40 θαλάσσια οικόπεδα, που αφορούσαν δύο υπεράκτιες λεκάνες, στα δυτικά (Μακράν) και στα ανατολικά (Ινδός) της χώρας.

Ειδικά για το «Eastern Offshore Indus C» η ΤΡΑΟ θα συνεργαστεί με την πακιστανική PPL (που αποκτά το 35%) και τις «Oil and Gas Development Company Limited» (OGDCL) και «MariEnergies» (με 25% στην κάθε μία).

Συνολικά η θυγατρική της ΤΡΑΟ είναι έτοιμη να συνεργαστεί σε κοινοπραξία με τις τρεις πακιστανικές εταιρείες, για να διεκδικήσει έργα στα 14 θαλάσσια οικόπεδα της Λεκάνης Μακράν και τα 26 της Λεκάνης του Ινδού.

Ο Πακιστανός υπουργό Ενέργειας, Μοχάμαντ Αλι, έχει δηλώσει πως η χώρα διαθέτει 235 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf) αποθέματα φυσικού αερίου και μια επένδυση 25 έως 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν αρκετή για την εξόρυξη του 10% αυτών των αποθεμάτων την επόμενη δεκαετία και για να αντιστραφεί η τρέχουσα φθίνουσα παραγωγή φυσικού αερίου, ώστε να περιοριστεί σημαντικά η εισαγωγή Ενέργειας.