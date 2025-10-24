ΣΥΡΙΑ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Αύξηση επιθέσεων τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους

Την επανεμφάνιση πυρήνων τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους σε περιοχές της Ανατολικής και Βόρειας Συρίας, όπου έχουν μειωθεί οι περιπολίες Κούρδων μαχητών των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) ή και του αμερικανικού στρατού κατοχής και εκμετάλλευσης των πετρελαιοπηγών της περιοχής διαπιστώνει πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal».

Καταγράφει την επανέναρξη τρομοκρατικών επιθέσεων από τη μεριά των τζιχαντιστών σε Κούρδους αξιωματούχους και εκβιασμούς από επιχειρηματίες της περιοχής, ώστε να χρηματοδοτούν τις προσπάθειες ανασυγκρότησης και εξοπλισμού τους

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από την αρχή του 2025 έως τον περασμένο Αύγουστο, οι τζιχαντιστές είχαν εξαπολύσει 117 επιθέσεις στη Βορειοανατολική Συρία, ενώ όλο το 2024 είχαν καταγραφεί 73 επιθέσεις. Εχουν, επίσης, σχεδιάσει επιθέσεις και στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις «βάσεις» επιχειρήσεών τους.

Αρκετές από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών έγιναν στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ σε περιοχές ερήμου όπου ζουν οι πάνω από 3.000 τζιχαντιστές σε όλη τη Συρία.

Ο Γκόραν Τελ Ταμίρ, περιφερειακός διοικητής των δυνάμεων SDF, δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους εξαπολύουν περισσότερες επιθέσεις εναντίον τους, προκαλώντας γενικότερο κλίμα ανησυχίας και φόβου. Σε αυτό το σημείο η WSJ υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποσύρει περίπου 500 από τους 2.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία και έχουν κλείσει πολλές βάσεις ή τις έχουν παραδώσει στις δυνάμεις SDF, που ελέγχουν τμήμα της βορειοανατολικής Συρίας.

Τους επόμενους μήνες, ο αριθμός των στρατευμάτων θα μπορούσε να πέσει κάτω από τους 1.000, γεγονός που αξιοποιούν ορισμένοι κύκλοι στις ΗΠΑ για να ερμηνεύσουν την αύξηση των επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους, μολονότι αυτό δεν έχει σημαντικές διαφορές από τους σημερινούς διαχειριστές της εξουσίας, που δεν είναι άλλοι από τους τζιχαντιστές του «μεταβατικού Προέδρoυ» Αχμαντ αλ Σαράα.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε και χτες τις αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο, παραβιάζοντας για πολλοστή φορά τη συμφωνία εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024 την οποία ερμηνεύει κατά το δοκούν.

Οι επιδρομές έγιναν σε περιοχές της κοιλάδας Μπεκάα με το πρόσχημα πως εκεί η Χεζμπολάχ είχε στήσει μονάδες παραγωγής πυραύλων «ακριβείας» ή εκπαίδευε μέλη της.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός τρίτου, πέρα από σημαντικές υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι Τούρκοι κυανόκρανοι που συμμετέχουν στην αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL, στον Λίβανο θα συνεχίσουν την ενίσχυση των υποδομών του στρατού της χώρας υπό τη νέα ανανέωση της αποστολής τους.