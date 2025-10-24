ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αβεβαιότητες και απρόβλεπτοι παράγοντες αυξάνονται»

«Η Κίνα παραμένει σε φάση ανάπτυξης στην οποία συνυπάρχουν στρατηγικές ευκαιρίες μαζί με κινδύνους και προκλήσεις, ενώ αυξάνονται οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες», αναφέρει το Ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά από συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΕ του κυβερνώντος κόμματος στην Κίνα, που κατάρτισε το 15ο πενταετές πρόγραμμα.

Μεταξύ άλλων προτάσσεται η «ταχεία οικονομική ανάπτυξη και η μακροπρόθεσμη κοινωνική σταθερότητα», δηλαδή μεταρρυθμίσεις για την ακόμα ταχύτερη επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, όπως και οι στόχοι «για τον εκσυγχρονισμό της εθνικής άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στο μεταξύ, μετά από τους νέους περιορισμούς που η Κίνα ανακοίνωσε στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, στην Ουάσιγκτον εξετάζονται «αντίποινα» με την πιθανή απαγόρευση της εξαγωγής ενός εκτεταμένου φάσματος αμερικανικής τεχνολογίας προς την Κίνα. Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε τις τελευταίες μέρες και στη δυσκολία των Κινέζων «να προμηθευτούν ανταλλακτικά για τα αεροσκάφη τους», καθώς «εμείς κατασκευάζουμε τα αεροσκάφη τους».

Πάντως χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την επόμενη Πέμπτη, στο περιθώριο της Συνόδου της Ενωσης για την Οικονομική Συνεργασία στον Ειρηνικό (APEC).