ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Παζάρια για την περιοχή εν μέσω «μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών»

Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε προχτές η «Σύνοδος για τα Δυτικά Βαλκάνια» (που ξεκίνησε ως διακρατική συνάντηση το 2014 με στόχο τη διευκόλυνση της ευρωενταξιακής πορείας των «6» χωρών), αποτυπώνοντας τη στενή σύνδεση της περιοχής με την επιτάχυνση σημαντικών σχεδίων του ευρωπαϊκού και ευρωενωσιακού κεφαλαίου.

«Σε καιρούς μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικής αλλαγής αλλά και του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ» αναφέρουν τα Συμπεράσματα της Συνόδου, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ. Ο δε, οικοδεσπότης, Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων «είναι το χωνευτήρι της Ευρώπης - το μέρος όπου δοκιμάζεται η ασφάλεια της ηπείρου μας», με δεδομένη την ανησυχία που μεγαλώνει στη Βρετανία για την αυξανόμενη «πίεση» που δημιουργούν οι μεταναστευτικές ροές μέχρι και το βορειοδυτικό άκρο της Γηραιάς Ηπείρου. Ενδεικτικό δε του ενδιαφέροντος του Λονδίνου για την κατάσταση στο σταυροδρόμι αυτό είναι και η παράταση της συμβολής του στη ΝΑΤΟική δύναμη της KFOR «μέχρι και τουλάχιστον τον Δεκέμβρη του 2028». Οπως διάλεξε δε να τονίσει ο Στάρμερ «υπάρχει μια εγκληματική οδός μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, φέρνοντας παράτυπους μετανάστες προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία είμαστε αποφασισμένοι να κλείσουμε συνεργαζόμενοι με τους Ευρωπαίους εταίρους». Σημειωτέον ότι πριν από κάποιες μέρες η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε αρκετές βαλκανικές συμμορίες και άλλα δίκτυα που υποστηρίζει ότι διευκολύνουν την «παράνομη μετακίνηση» ανθρώπων.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρέθηκαν και σχέδια που αποκτούν ολοένα κρισιμότερη αξία στο πλαίσιο της όξυνσης του ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας, όπως ο εμπορικός - ενεργειακός διάδρομος IMEC - που ενώνει την ινδική χερσόνησο με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής. Σε αυτόν αναφέρθηκε ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι, χαρακτηρίζοντας τον IMEC «κινητήριο μοχλό» για την ανάπτυξη υποδομών, εμπορίου αλλά και ειδικότερα σιδηροδρομικών δικτύων όπως αυτό στο οποίο εντάσσεται και η γραμμή Βελιγραδίου - Τεργέστης.

Από τη μεριά του, ο Ελληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, είπε ότι «η πορεία των χωρών αυτών προς την ΕΕ πρέπει να επιταχυνθεί» καθώς «βρισκόμαστε σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση πολλαπλών προκλήσεων (...) διαπιστώνοντας καθημερινά ότι οι κρίσεις καθίστανται από εθνικές ή περιφερειακές περισσότερο οικουμενικές, και τα περισσότερα προβλήματα από τοπικά ή περιφερειακά καθίστανται πάντοτε γεωπολιτικά». Μίλησε δε για «μεγαλύτερη συνθετότητα στις διακρατικές σχέσεις» και χαρακτήρισε «μόνη λύση» που «θα διεύρυνε το καθεστώς ευημερίας στην περιοχή» την «ενοποίηση» και «πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την ευρωπαϊκή οικογένεια».