ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Νέο πολύνεκρο πλήγμα από τις ΗΠΑ με το πρόσχημα των ναρκωτικών

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου προειδοποιεί ότι αυτά θα συνεχιστούν καθημερινά, ενώ ο Τραμπ επανέρχεται στο ενδεχόμενο και χερσαίας παρέμβασης

Σε «νέο φονικό πλήγμα» προχώρησε η κυβέρνηση Τραμπ στον Ανατολικό Ειρηνικό, υποστηρίζοντας ξανά ότι αυτό αφορούσε «σκάφος από το οποίο επιχειρούσε χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση» (Designated Τerrorist Οrganization - DTO) που «διακινούσε ναρκωτικά παράνομα».

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, «το σκάφος ήταν γνωστό στις μυστικές μας υπηρεσίες για την ανάμειξή του στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Κινούνταν σε δρομολόγιο που είναι γνωστό για χρήση από διακινητές ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά». Σημείωσε δε ότι «τρεις διακινητές ναρκωτικών που επέβαιναν σε αυτό σκοτώθηκαν και κανείς από το αμερικανικό πλήρωμα δεν έπαθε κάτι», για να καταλήξει πως «αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν καθημερινά».

Αναγγέλλοντας κλιμάκωση της «παρέμβασης» που οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει αυτόκλητα εναντίον «δικτύων ναρκωτικών», ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου ούτε λίγο ούτε πολύ ...σαλπίζει «αντιτρομοκρατική» σταυροφορία, στο όνομα της οποίας διευρύνεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική. Οπως λέει, «δεν πρόκειται για απλούς διακινητές ναρκωτικών. Πρόκειται για ναρκω-τρομοκράτες, που φέρνουν τον θάνατο και την καταστροφή στις πόλεις μας. Αυτές οι DTO αποτελούν την Αλ Κάιντα του ημισφαιρίου μας και δεν θα γλιτώσουν από τη Δικαιοσύνη. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε, μέχρι να εξολοθρευτεί η απειλή για τον αμερικανικό λαό».

Οι συγκεκριμένες κινήσεις είναι προσχηματικές, για τη δήθεν προστασία από το ναρκω-εμπόριο. Στην πραγματικότητα αφορούν την προώθηση των συμφερόντων αμερικανικών μονοπωλίων, έναντι των ρωσικών και κινεζικών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, για τον έλεγχο των σημαντικών φυσικών της πόρων.

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον ύψωσε ξανά τους τόνους και κατά της Κολομβίας, με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει τον σοσιαλδημοκράτη Πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέδρο «τρελό» και να υποστηρίζει ότι «οι κολομβιανές αρχές, ιδίως ο στρατός και η αστυνομία, είναι πάντα πολύ υπέρ της Αμερικής». Είχε προηγηθεί και νέο σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον Πέδρο, τον οποίο περιέγραψε ως «κακό τύπο».

Από τη μεριά του ο Kολομβιανός Πρόεδρος είπε ότι «θα αμυνθώ δικαστικά εναντίον των συκοφαντιών οι οποίες διατυπώθηκαν σε βάρος μου, στην επικράτεια των ΗΠΑ, από κορυφαίους αξιωματούχους».

Θυμίζουμε ότι η Μπογκοτά στις αρχές της βδομάδας ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στην Ουάσιγκτον, Ντανιέλ Γκαρσία - Πένια, ο οποίος χτες δήλωσε ότι «διακυβεύεται μια ιστορική σχέση άνω των 200 ετών, επωφελής τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Κολομβία».

Ξανά για πιθανή «χερσαία επίθεση» ο Τραμπ

Στο μεταξύ ο Τραμπ, και αφού την περασμένη βδομάδα επιβεβαίωσε ότι έχει δοθεί εντολή στη CIA «να αναλάβει δράση» στη Βενεζουέλα (την ηγεσία της οποίας συνεχίζει να κατηγορεί για στήριξη σε διακινητές ναρκωτικών), προχτές επέμεινε προκλητικά ότι η κυβέρνησή του έχει κάθε δικαίωμα να εξαπολύει πλήγματα ενάντια σε σκάφη που σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών συνδέονται με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

Μάλιστα επανέφερε το ενδεχόμενο να αναληφθεί και χερσαία στρατιωτική δράση, λέγοντας πως «αν το κάνουμε στο έδαφος, μπορεί να πάμε πίσω στο Κογκρέσο», ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» για κάθε είδους «πλήγματα» εναντίον δικτύων ναρκωτικών.

«Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά αν έρχονται μέσω ξηράς (...) Πιθανώς θα πάμε πίσω στο Κογκρέσο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουμε όταν πάμε στην ξηρά. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά νομίζω (...) θα μου άρεσε να το κάνουμε», είπε.

Από τη πλευρά του ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, είπε χτες ότι η χώρα του διαθέτει 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους «Igla-S» (ρωσικής κατασκευής) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αμερικανικών απειλών. Τους συγκεκριμένους πυραύλους κατασκευάζει η ρωσική βιομηχανία KBM και το βεληνεκές τους φτάνει σε ύψος μέχρι και 6 χιλιομέτρων.