ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Βρώμικα σχέδια διχοτόμησης της Λωρίδας της Γάζας

καταστρώνουνκαισύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας «Wall Street Journal», με στόχο τη διαιώνιση της παρουσίας του ισραηλινού κατοχικού στρατού - ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει πάνω από το 50% του παλαιστινιακού θύλακα - και την προώθηση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο.

Το πρόσχημα που επικαλείται ο βασικός «αρχιτέκτονας» του σχεδίου διχοτόμησης, Τζ. Κούσνερ (γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, είχε πρωταγωνιστήσει το 2020 στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» και στο εξίσου απαράδεκτο σχέδιο που παρουσιάστηκε τότε για μελλοντικό δήθεν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, υπόδουλο και υποχείριο των ΗΠΑ και του Ισραήλ), είναι η «ασφάλεια».

Δεν είναι τυχαία η σχετική αναφορά που έκανε μεσοβδόμαδα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς φτάνοντας στο Ισραήλ, ότι οι περιοχές στις οποίες βρίσκεται ο ισραηλινός κατοχικός στρατός στη Γάζα, πίσω από την «κίτρινη γραμμή», είναι «σχετικά ασφαλείς», ενώ «τρομερά επικίνδυνες» είναι οι περιοχές τις οποίες ελέγχει η Χαμάς. Είπε ακόμα ότι η ανοικοδόμηση θα μπορούσε να ξεκινήσει από τις «σχετικά ασφαλείς» περιοχές, μέχρι η Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία.

Τα περί «επικίνδυνων» και «σχετικά ήρεμων» περιοχών ο Βανς τα επανέλαβε και χτες, λέγοντας πως στο νότιο τμήμα της Γάζας υπάρχουν «περιοχές βασικά ελεύθερες από τη Χαμάς», όπου ζουν 100.000 - 200.000 Παλαιστίνιοι και εκεί «θα μπορούσε να αρχίσει γρήγορα η ανοικοδόμηση».

«Ανησυχίες» σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή

Το σχέδιο Κούσνερ, που φέρεται να καταστρώθηκε σε συνεργασία με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και έχει τη «συναίνεση» του Τραμπ, προκαλεί ανησυχία σε Αίγυπτο, Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες, ότι θα διαμορφώσει το έδαφος για μόνιμη παρουσία και δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Αναφέρουν δε πως υπό τέτοιες συνθήκες δεν θα έστελναν στρατεύματα για να συγκροτηθεί η «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» την οποία προβλέπει το άθλιο σχέδιο των ΗΠΑ για εκεχειρία και ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αυτό το φόντο προστίθεται η προχτεσινή πρώτη έγκριση, από το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνέσετ), δύο νομοσχεδίων που ουσιαστικά προωθούν την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκαλεί αντιδράσεις σε αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες, συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή που στηρίζουν το άθλιο σχέδιο Τραμπ, ωστόσο αναγκάζονται να πάρουν αποστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν την εύλογη οργή των λαών τους.

Είναι ενδεικτικό ότι χτες 14 χώρες, μεταξύ τους η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Τουρκία, καθώς επίσης ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καταδίκασαν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» τα νομοσχέδια για την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης, τα οποία χαρακτήρισαν «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Η δε κυβέρνηση Τραμπ, που θέλει επί του παρόντος να σωθούν κάποια προσχήματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ώστε να συνεχίσει τα παζάρια σε διάφορα μέτωπα (κυρίως έναντι πλούσιων χωρών του Περσικού Κόλπου), αντιτίθεται κι αυτή στις κινήσεις προσάρτησης των παλαιστινιακών εδαφών.

Χτες ανακοινώθηκε πως σε συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο περιοδικό «Time» στις 15 Οκτώβρη δήλωσε ότι ήταν αυτός που ανάγκασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να «σταματήσει» τον πόλεμο στη Γάζα, γιατί αν τον άφηνε «θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια». Στην πραγματικότητα, βέβαια, η δυνατότητα του κράτους - δολοφόνου να συνεχίζει τη σφαγή και την ισοπέδωση στη Γάζα είναι άρρηκτα δεμένη με την απογείωση της στρατιωτικής στήριξης από τις ΗΠΑ και άλλους Ευρωατλαντικούς «συμμάχους».

Σε ό,τι αφορά τα ισραηλινά σχέδια για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα γίνει, γιατί εγώ έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες... Και εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε τώρα! Εχουμε σπουδαία αραβική υποστήριξη. Δεν θα συμβεί (σ.σ. η προσάρτηση), γιατί το Ισραήλ μπορεί να χάσει όλη την υποστήριξη από τις ΗΠΑ αν συμβεί αυτό».

Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ στη Γάζα

Στο πλαίσιο αυτό, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στη Γάζα, εν μέσω της «εκεχειρίας», υπό το γνωστό πρόσχημα «κινδύνου παραβίασης» της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» πίσω από την οποία έχει αποσυρθεί ο κατοχικός στρατός ελέγχοντας το 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Χτες το μεσημέρι ισραηλινό drone βομβάρδισε περιοχή της Γάζας, επειδή δήθεν «παραβιάστηκε» η «κίτρινη γραμμή», και αργότερα, το βράδυ, το «Al Jazeera Arabic» κατέγραψε βροχή πυρών από αεροπλάνα και πυροβολικό στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ δικαιολόγησε τις επιθέσεις αυτές λέγοντας πως «το Ισραήλ είναι δεσμευμένο να βοηθήσει να πετύχει το σχέδιο της Ουάσιγκτον στη Γάζα».

«Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά το κάνουμε, και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχει», είπε, καλώντας αμέσως μετά τη Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία (την οποία έχει ήδη κάνει κουρελόχαρτο το Ισραήλ), μεταξύ άλλων με παράδοση των άλλων 13 σορών Ισραηλινών ομήρων, και κατηγορώντας την ότι δείχνει ολιγωρία για να καθυστερήσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την παράδοση της εξουσίας.

Ο Σάαρ επέμεινε επίσης στις αβάσιμες κατηγορίες του έναντι της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, υποστηρίζοντας πως «εξακολουθεί να έχει 1.400 τρομοκράτες της Χαμάς για υπαλλήλους». Με αυτό το σαθρό «επιχείρημα» ο Σάαρ διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα συνεργαστεί με την UNRWA, απορρίπτοντας τη νέα απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ.

Αντιπαράθεση με φόντο τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Στο φόντο των δηλώσεων Τραμπ και Σάαρ, ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς εξέφρασε τη διαφωνία του με τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ στα σχέδια προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και τις προϋποθέσεις που θέτουν πλούσιες χώρες του Κόλπου για νέες «Συμφωνίες του Αβραάμ» με το Ισραήλ.

Είπε, έτσι, πως δεν θα συμφωνήσει με μια συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία αν αυτό επιβάλλει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Κάλεσε δε σε αυτήν την περίπτωση «τους Σαουδάραβες να συνεχίσουν να καβαλικεύουν τις καμήλες τους στην έρημο» και να αφήσουν το Ισραήλ να συνεχίσει «την ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του κράτους και άλλων σπουδαίων πραγμάτων». Προκλητικές δηλώσεις, αντάξιες του κράτος - τρομοκράτη που αιματοκυλά και απειλεί τους λαούς όλης της Μέσης Ανατολής.

Ειχε προηγηθεί ανάρτηση του αντιπολιτευόμενου ηγέτη και πρώην πρωθυπουργού Γ. Λαπίντ, που αναφερόμενος στον Σμότριτς έγραψε: «Αντί να προσπαθούν να προωθήσουν συμφωνίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη Μέση Ανατολή, μέλη αυτής κυβέρνησης μιλούν σαν τα κατακάθια του Twitter, κάνοντας επιβλαβείς δηλώσεις. Ετσι δεν ηγείσαι της αλλαγής. Ο Σμοτριτς πρέπει να απολογηθεί». Στη συνέχεια έγραψε στα Αραβικά: «Στους φίλους μας στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και στη Μέση Ανατολή: O Σμότριτς δεν εκπροσωπεί το κράτος του Ισραήλ».

Τελικά, οι σφοδρές αντιδράσεις ανάγκασαν τον Σμότριτς να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τη Σαουδική Αραβία, επιμένοντας παρ' όλα αυτά στην απαίτηση για αναγνώριση της ισραηλινής «κυριαρχίας» στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη προσθέτοντας: «Αναμένω από τους Σαουδάραβες να μη μας κάνουν κακό και να μην αρνηθούν την κληρονομιά μας, την παράδοσή μας και τα δικαιώματα του εβραϊκού λαού στις ιστορικές πατρογονικές γαίες σε Ιουδαία και Σαμάρια, και να κάνουν μαζί μας αληθινή ειρήνη».

Εφυγε ο Βανς - Ηρθε ο Ρούμπιο

Την ίδια ώρα, ενδεικτική του στενού συντονισμού ΗΠΑ - Ισραήλ για τα άθλια σχέδιά τους στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή είναι η συνεχιζόμενη «παρέλαση» μελών της αμερικανικής κυβέρνησης στο Ισραήλ.

Αργά χτες βράδυ έφθασε στο Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ενώ είχε προηγηθεί η αναχώρηση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς μόλις μερικές ώρες νωρίτερα.

Αναφερόμενος στα νομοσχέδια της Κνέσετ για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, είπε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο ότι αυτή η ψηφοφορία στην ισραηλινή βουλή ήταν «περίεργη» και πως «αν επρόκειτο για πολιτικό τέχνασμα, ήταν ανόητο, και το θεωρώ προσβλητικό».

Ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως τα νομοσχέδια αυτά «απειλούν τη συμφωνία ειρήνης του Προέδρου Τραμπ». Αργότερα χτες βράδυ συνάντησε τον Μπ. Νετανιάχου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον Σεπτέμβριο προειδοποιούν ότι μία πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ θα πλήξει τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Χτες βράδυ μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι κινήσεις στην Κνέσετ για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε πως αυτές οι προσπάθειες είναι πολιτικές προβοκάτσιες «που πιθανώς δεν θα οδηγήσουν πουθενά».

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει συνέπειες για ολόκληρες γενιές

Στο φόντο αυτό, οι ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων καθημερινά.

Χτες, ο νέος συνολικός απολογισμός του υπουργείου Υγείας στη Γάζα ανέφερε τουλάχιστον 68.280 νεκρούς Παλαιστίνιους από ισραηλινές επιθέσεις και πάνω από 170.375 τραυματίες.

Ο Αντριου Σάμπερτον, στέλεχος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), προέβλεψε χτες πως ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών σήμερα στη Γάζα θα έχει συνέπειες «για γενιές ολόκληρες», πιθανόν προκαλώντας προβλήματα υγείας μακροπρόθεσμα.

Συνέκρινε το εύρος της καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακο «με σκηνικό δυστοπικής ταινίας», υπενθυμίζοντας πως σήμερα ένας στους τέσσερις κατοίκους της Γάζας υποφέρει από την πείνα, μεταξύ των οποίων και 11.500 έγκυες.

Μια εγκυμοσύνη στις τρεις θεωρείται «υψηλού κινδύνου» κι ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι «υψηλός».

Εκτίμησε δε πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ο υποσιτισμός, εξηγώντας παράλληλα ότι η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών υποδομών έχει επίσης μεγάλη σημασία, καθώς το 94% των νοσοκομείων έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς και μόλις το 15% των δομών υγείας διαθέτουν μαιευτήρια που μπορούν να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά.

Χτες βράδυ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτίμησε πως μόνο η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων στο σύνολο των 35 νοσοκομείων της Λωρίδας της Γάζας (εκ των οποίων σήμερα μόλις 14 υπολειτουργούν) απαιτούν κεφάλαια άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκέφτεται να αντικαταστήσει τη διαβόητη αμερικανική ΜΚΟ Gaza Humanitarian Foundation, γνωστή για τα κέντρα «διανομής βοήθειας», που μετατράπηκαν σε παγίδες θανάτου για χιλιάδες Παλαιστίνιους, με οργανώσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπως η οργάνωση Samaritan's Purse, και το Μαρόκο όπως το εκεί παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού.