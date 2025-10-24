ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Στην Αφρική το 40% των πάνω από 50 ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως

Τοτων (πάνω από 50)διαδραματίζεται σήμερα στην Αφρική, ανακοίνωσε χτες ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού,, επισημαίνοντας πως πρόκειται για 45% αύξηση του αριθμού των συγκρούσεων σε αφρικανικές χώρες μέσα στην τελευταία 25ετία.

Σε συνέντευξη που έδωσε προς το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Καρμπονιέ ανέφερε πως οι συγκρούσεις αυτές έχουν προκαλέσει στην Αφρική τον εκτοπισμό περίπου 35 εκατομμυρίων ανθρώπων, που σημαίνει πολύ απλά πως σχεδόν οι μισοί εκτοπισμένοι παγκοσμίως βρίσκονται στην Αφρική.

Τόνισε πως παρά την έξαρση και κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Αφρική και διεθνώς, οι ανάγκες έχουν γίνει τεράστιες, καθώς η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και μεγάλες ανθρωπιστικές οργανώσεις διαπιστώνουν μείωση της διεθνούς βοήθειας, ιδιαίτερα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατάργησε την κρατική υπηρεσία «USAID» και τα δισεκατομμύρια που διοχέτευε σε διάφορες -αμφιλεγόμενες και μη - δράσεις. Μείωση στη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών αποστολών διαπιστώνεται και από χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που έχουν επιλέξει να διοχετεύσουν σημαντικό μέρος κρατικών κονδυλίων σε πολεμικά μονοπώλια για τους σημερινούς και μελλοντικούς πολέμους που προκαλεί η σφοδρότητα των ανταγωνισμών.

Ως εκ τούτου ο Καρμπονιέ παραδέχθηκε πως η μείωση της διεθνούς χρηματοδότησης τους αναγκάζει σε «πολύ επώδυνες αποφάσεις», αφού υποχρεώνονται να μειώνουν ή και να σταματούν ορισμένες από τις δραστηριότητες του Ερυθρού Σταυρού.

Η πιο κρίσιμη κατάσταση από πολλές συγκρούσεις καταγράφεται στο Σουδάν, όπου ο διετής πόλεμος έχει προκαλέσει από τον Απρίλη του 2023 τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες. «Πρόκειται για τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», είπε, καθώς το σύστημα Υγείας έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί, ενώ επανεμφανίζονται επιδημίες όπως αυτές της χολέρας και του Δάγκειου πυρετού.

Στη λίστα των χειρότερων συγκρούσεων έβαλε μεταξύ άλλων και εκείνες που μαίνονται επί δεκαετίες στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό και την ανάφλεξη συγκρούσεων στη Σομαλία λόγω επιθέσεων από τους τζιχαντιστές της οργάνωσης αλ Σαμπάμπ.