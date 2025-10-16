ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»

Ρωτήθηκε για τα 20.000 κενά νοσηλευτών και απάντησε εκ μέρους των Τραμπ και Νετανιάχου...

Για τις ελλείψεις 20.000 νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της χώρας ρωτήθηκε την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, και βρέθηκε ξανά να αποθεώνει τον σφαγέα Νετανιάχου, τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συμφωνία εκεχειρίας στην Παλαιστίνη, με το πιστόλι στον κρόταφο του ηρωικού λαού.

Συγκεκριμένα, την Ερώτηση έκανε στην κυβέρνηση εκ μέρους του ΚΚΕ η βουλευτής του Κόμματος Βιβή Δάγκα, μεταφέροντας τις τραγικές ελλείψεις, με τον υπουργό να επιδίδεται σε ένα ντελίριο υπεράσπισης των παραπάνω μακελάρηδων, σε σημείο που θα ζήλευαν ακόμα και τα γραφεία Τύπου τους. Συγκεκριμένα, εξέφρασε τη «χαρά και ικανοποίησή του για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων», κατηγόρησε το ΚΚΕ που δεν βρήκε να πει μια καλή κουβέντα για τον Τραμπ (!) το σχέδιο του οποίου έφερε την «πολυπόθητη ειρήνη», όπως είπε.

Ο Αδ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφέρει τα «θετικά αποτελέσματα που θα έχει η συμφωνία και για την Ελλάδα», υπονοώντας το πλιάτσικο στο οποίο θα συμμετέχει και η αστική τάξη, εξασφαλίζοντας μερτικό από την ανοικοδόμηση και τη χάραξη νέων εμπορικών δρόμων.

Τέλος, επιδόθηκε στον ανιστόρητο ισχυρισμό, ότι δεν υπάρχει απόφαση του ΟΗΕ για δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του '67 με πρωτεύουσα την Ανατ. Ιερουσαλήμ, αμφισβητώντας μέχρι και την απόφαση του ΟΗΕ. Από το παραλήρημά του δεν ξέφυγε ούτε η σχετική ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015, για την οποία υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει τέτοια απόφαση»!

Στην κατάπτυστη τοποθέτηση του Αδ. Γεωργιάδη απάντησε η Βιβή Δάγκα, τονίζοντας ότι η «συμφωνία» έγινε με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού και τον κάλεσε να πάρει πίσω τις χυδαίες κατηγορίες προς το ΚΚΕ. Τόνισε ότι η κυβέρνηση πολλές φορές κατηγόρησε το ΚΚΕ και τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης για «αντισημιτισμό», γιατί κατήγγειλαν το κράτος - δολοφόνο.

Η κυβέρνηση φορτώνει στους νοσηλευτές την ευθύνη για τα χιλιάδες κενά

Βέβαια, η Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ αφορούσε τα σοβαρά προβλήματα των χιλιάδων νοσηλευτών, μαιών και βοηθών νοσηλευτών που εργάζονται σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες, απόγευμα - πρωί - νύχτα, που παραβιάζουν ακόμη και την εργατική νομοθεσία, ενώ τους οφείλονται δεκάδες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας.

Η βουλευτής του ΚΚΕ επισήμανε ότι οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού με βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων Υγείας ξεπερνούν τις 20.000, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, αρνούνται το αίτημα για κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και για μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων χιλιάδων εργαζομένων, που καλύπτουν μέρος των μεγάλων ελλείψεων.

Ανέδειξε ότι το νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό εργάζεται σε ανθυγιεινές συνθήκες, εκτεθειμένο σε πληθώρα βλαπτικών παραγόντων, χωρίς να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειάς τους, όμως η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, εξακολουθεί να μην εντάσσει το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Αποτέλεσμα είναι ότι θα υποχρεωθούν να εργάζονται μέχρι τα 67 έτη, ενώ η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για «ενεργό γήρανση» μέχρι τα 74 έτη.

Ολα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον κάλυψης ακόμη και των λιγοστών θέσεων που προκηρύσσονται, ενώ από το 2024 καταγράφεται μεγάλη μείωση των εισακτέων στις Σχολές Νοσηλευτικής, καθώς και αύξηση των αποχωρήσεων νοσηλευτών από τις δημόσιες μονάδες Υγείας.

Το ΚΚΕ απαίτησε κι εντός της Βουλής μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μετατροπή των συμβασιούχων εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, με χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και καλοκαιρινής άδειας και τη δημιουργία μιας ενιαίας κατηγορίας νοσηλευτικού προσωπικού με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, να αυξηθούν οι βασικοί μισθοί κατά 20%, με επαναφορά του 13ου - 14ου μισθού, ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε Κυριακές - αργίες, αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος στο ύψος του νοσοκομειακού που καταργήθηκε με τα μνημονιακά μισθολόγια, με ταυτόχρονη ένταξη όλου του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού στα Βαρέα -Ανθυγιεινά, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας.

Στην «απάντησή» του ο υπουργός Υγείας έριξε τις ευθύνες στους ίδιους τους εργαζόμενους νοσηλευτές «που προτιμούν να πάνε στα σχολεία ως σχολικοί νοσηλευτές και όχι στα νοσοκομεία», στρώνοντας τον δρόμο για την κατάργηση του σχολικού νοσηλευτή με την πρόφαση ότι «έβλαψε το ΕΣΥ», εξαγγέλλοντας την επανεξέτασή του σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. Για άλλη μία φορά, όπως και με τους εντατικολόγους, ανέφερε πως οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά και πανευρωπαϊκό, με μεγάλη ένταση, χωρίς να πει πάντως ότι προκύπτει από την αντιλαϊκή πολιτική εμπορευματοποίησης που προωθείται σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Επικαλέστηκε προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν, πολλές από τις οποίες είναι επικουρικού προσωπικού που ήδη εργάζεται, άρα δεν προστίθεται στο υπάρχον προσωπικό, όπως του ανταπάντησε η Β. Δάγκα, σημειώνοντας ότι είναι πρόκληση ο πρώτος μισθός του νοσηλευτή να είναι 780 ευρώ, με αλλεπάλληλες βάρδιες και χρωστούμενα ρεπό. Κατήγγειλε ότι εξαιτίας αυτών των εργασιακών όρων, για πρώτη φορά στα χρονικά παραιτείται μόνιμο προσωπικό και απαίτησε να δοθούν άμεσα κίνητρα προς τους εργαζόμενους, όπως αύξηση του μισθού κατά 20%, καταβολή 13ου - 14ου μισθού κ.ά. Καταλήγοντας, κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης, που αντιμετωπίζει τις ανάγκες στελέχωσης της Υγείας με τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, δηλαδή τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς και όχι τις ανάγκες του λαού.