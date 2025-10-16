ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΒΑΣ

Συνεχίζουμε - δυναμώνουμε τον αγώνα. Η απεργία αυτή γέννησε νέες ελπίδες!

Σε ακόμα πιο δυναμική συνέχιση του αγώνα καλεί το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, τονίζοντας πως η επιτυχία της απεργίας της Τρίτης απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ήδη πετάξει στα σκουπίδια το νομοσχέδιο αποκτήνωσης με τη 13ωρη δουλειά.

«Συνεχίζουμε - δυναμώνουμε τον αγώνα! Οχι μόνο δεν τελείωσε τίποτα, αντίθετα η απεργία αυτή γέννησε νέες ελπίδες! Αυτό είναι το μήνυμα των μαζικών απεργιακών συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Εύβοια αλλά και σε όλη τη χώρα», τονίζει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Και υπογραμμίζει ότι μέσα από τη μαχητική τους στάση οι εργαζόμενοι «έδωσαν αγωνιστική απάντηση στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους, που έριξαν πάνω τους "λυτούς και δεμένους" για να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου και να περάσει χωρίς αντιδράσεις και κινητοποιήσεις το νέο αντεργατικό έκτρωμα». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην προσπάθεια της εργοδοσίας στην «Κελαϊδίτης ΕΠΕ» να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό, τονίζοντας ότι «έφαγε τα μούτρα της», καθώς οι εργαζόμενοι, συσπειρωμένοι στο σωματείο τους και με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου, της χάλασαν τα σχέδια.

Σημειώνει επίσης ότι οι εργαζόμενοι «προσπέρασαν την προδοτική στάση της θλιβερής πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ», ξεπερνώντας παράλληλα «τα τρομοκρατικά διλήμματα περί αστάθειας και επιστροφής στην κρίση αν δεν περάσουν αυτά τα νομοσχέδια, αν διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς».

«Αποδείχθηκε στην πράξη πως έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τη γραμμή του συμβιβασμού, τσαλακώνοντας κάθε σχεδιασμό κυβερνήσεων και εργοδοσίας. Κόντρα στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία, συνεχίζουμε - δυναμώνουμε τον αγώνα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, για να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για την κατάργηση στην πράξη όλου του αντεργατικού νομοθετικού οπλοστασίου. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας, οργανώνουμε κάθε ανοργάνωτο εργαζόμενο, φτιάχνουμε νέα όπου δεν υπάρχουν», καταλήγει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα τις νέες δυνάμεις εργαζομένων που μπήκαν στη μάχη, χαιρετίζει από την πλευρά του το Εργατικό Κέντρο Θήβας, καλώντας σε δυνάμωμα και συνέχιση του αγώνα σε κάθε εργασιακό χώρο για δουλειά και ζωή με δικαιώματα.