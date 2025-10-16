ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ευλογιά μέχρι και στο κοπάδι ερευνητικού σταθμού του ΕΛΓΟ!

Ακόμα και το κοπάδι του ΕΛΓΟ - «ΔΗΜΗΤΡΑ», στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, έναν πρότυπο ερευνητικό σταθμό, όπου υποτίθεται ότι τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και πρωτόκολλα, έπληξε η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Μια εξέλιξη που δείχνει πόσο «φούμαρα» είναι όσα τσαμπουνάει η κυβέρνηση που παρουσιάζει ως μοναδική λύση την «ατομική ευθύνη», την ίδια στιγμή που με τα λειψά μέτρα υπονομεύεται ακόμα και η όποια προσπάθεια των κτηνοτρόφων να τηρήσουν μέτρα βιοασφάλειας.

Αυτή την κατάσταση αναδεικνύει με αφορμή τα κρούσματα στον σταθμό του ΕΛΓΟ η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, σημειώνοντας ότι «αν η ασθένεια μπορεί να διεισδύσει ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες, είναι φανερό πως δεν φταίει "ο απρόσεκτος κτηνοτρόφος", αλλά η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού πρόληψης και ελέγχου».

Θυμίζει άλλωστε ότι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν αποδεκατιστεί, οι έλεγχοι είναι σποραδικοί, τα διαγνωστικά εργαστήρια υποστελεχωμένα και τα προγράμματα εμβολιασμών υποχρηματοδοτημένα.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών που υπηρετούν την "ανταγωνιστικότητα" και τη "μείωση του κόστους" στη λειτουργία του κράτους - πολιτικών που εφαρμόζονται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)», σημειώνει η Ομοσπονδία, επαναφέροντας τις διεκδικήσεις της για να πραγματοποιηθούν και να καλυφθούν από το κράτος όλες οι απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης της νόσου, όπως η έγκαιρη ταφή των θανατωμένων ζώων, η καταστροφή των ζωοτροφών των προσβεβλημένων εκτροφών, οι απολυμάνσεις με κρατική οργάνωση, χρηματοδότηση και έλεγχο, καθώς και το άνοιγμα απολυμαντικών τάφρων στο επαρχιακό δίκτυο. Επίσης, να καλυφθούν όλα τα κενά σε μόνιμο προσωπικό των κρατικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων, να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στους εμβολιασμούς, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς για την αναπλήρωση του εισοδήματος κ.ά.