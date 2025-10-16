ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Με τις πρώτες βροχές έπεσε τμήμα της οροφής στην κεντρική είσοδο

Με τις πρώτες βροχοπτώσεις έπεσε τμήμα της οροφής στην αίθουσα της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου «Θριάσιο», όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς, εργαζόμενοι και επισκέπτες, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο και συντήρηση των κτιριακών υποδομών, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και επαρκή στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Δεν πρόκειται για κάποιο μεμονωμένο γεγονός, αφού έρχεται σε συνέχεια ανάλογων συμβάντων, όπως η πτώση οροφής και ανελκυστήρα στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», οι πυρκαγιές στα Νοσοκομεία Τζάνειο, «Σωτηρία» και «Αγιος Ανδρέας», η πτώση οροφής στο Νοσοκομείο Νίκαιας, στο «Αγιος Δημήτριος», στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ηρακλείου, του Ρίου, της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, στο 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας κ.λπ.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων Υγείας από όλες τις κυβερνήσεις», σχολιάζει το Σωματείο Σωματείο Εργαζομένων του «Θριασίου», επισημαίνοντας ότι «το αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των νοσοκομείων, που έχει δραματικές επιπτώσεις για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων και τις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων εργαζομένων, και συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, η οποία κοστίζει πολλαπλάσια από την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού».

Γι' αυτό και το Σωματείο απαιτεί αφενός να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος και συντήρηση των κτιριακών υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, αφετέρου να ενισχυθεί άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του «Θριασίου», με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.