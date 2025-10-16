«Απαγόρευση» σε υγειονομικούς να δίνουν συνεντεύξεις!

Από τη μία ξύλο και χημικά και από την άλλη επιχείρηση «φίμωσης» για το κουκούλωμα της τραγικής κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας.

Ο λόγος για τη διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, που έστειλε τελεσίγραφο προς όλα τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τις ΤΟΜΥ και τα Περιφερειακά Ιατρεία με το οποίο επιχειρεί να απαγορεύσει στους εργαζόμενους να δημοσιοποιούν τα προβλήματα των δημόσιων μονάδων Υγείας!

Συγκεκριμένα, το έγγραφο που απέστειλε η 2η ΥΠΕ, με τίτλο «παροχή οδηγιών», αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Δεν θα δίνεται καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται υπηρεσιακές πληροφορίες σε δημοσιογράφους από τους επιστημονικά υπεύθυνους των μονάδων ή του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ο οποίος και θα παράσχει τη σχετική έγκριση».

Δεν θα ζητήσουμε την άδεια για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών

Αμεση απάντηση έδωσε ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Σε δήλωσή του τονίζει:

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας βρίσκονται σε πανικό. Η κατάσταση του δημόσιου συστήματος Υγείας δεν φτιασιδώνεται, όσες κορδέλες κι αν κόψουν, όσα εγκαίνια κι αν κάνουν. Οι ανακαινισμένοι χώροι δεν δουλεύουν χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές.

Απαγορεύουν στο προσωπικό να μιλάει, να αναδεικνύει τα προβλήματα. Δεν θέλουν να μαθαίνει ο λαός ότι την ίδια ώρα που κόβουν κορδέλες στο "Αττικόν" η αστυνομία δέρνει τους εργαζόμενους και τους διαδηλωτές. Δεν θέλουν να ξέρει ο λαός ότι πίσω από τα ανακαινισμένα Επείγοντα είναι πάνω από 100 ασθενείς σε ράντζα στον διάδρομο.

Για τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές - λιβανιστήρια της κυβερνητικής πολιτικής υπάρχει άπλετος χρόνος στα ΜΜΕ, με τις ευλογίες των διοικήσεων και των υπουργών. Για όσους αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν, χρειάζεται ειδική άδεια και πέφτει βούρδουλας.

Δεν θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και των αστικών κομμάτων, που θεωρούν την Υγεία του λαού "κόστος", θα παίρνει την απάντηση που της αξίζει».