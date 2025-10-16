ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 19 Οκτώβρη

Σε μαζική συμμετοχή στην Εκλογοαπολογιστική Γενική του Συνέλευση καλεί ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας την Κυριακή 19 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (Αγ. Φιλοθέης 5Β).

Το σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν την οργάνωση του αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και τη διεκδίκηση σε μια σειρά χώρους δουλειάς, π.χ. στις ΜΚΟ, στους security και αλλού.

«Συνεχίζουμε μπροστά στις εκλογές με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», τονίζεται στο κάλεσμα του Συνδέσμου.