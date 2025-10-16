ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα για πραγματικές αυξήσεις, κόντρα στα ψίχουλα και την κοροϊδία

Με μια μαζική και δυναμική διαδήλωση την οποία πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις χτες, μία μόλις μέρα μετά την 24ωρη πανεργατική απεργία, οι συνταξιούχοι της Αττικής διατράνωσαν την απόφασή τους να συνεχίσουν τους αγώνες τους για την επιβίωσή τους, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Με τα πανό και τα συνθήματά τους χιλιάδες συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, απαιτώντας πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους, δωρεάν δημόσια Υγεία, και καταδίκασαν την προσπάθεια ΕΕ και κυβέρνησης να ρουφήξουν τις εισφορές από τα Ταμεία ως καύσιμη ύλη για στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στις δίκαιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων.

Καμία ανοχή στα ψίχουλα και στην κοροϊδία

«Δεν ανεχόμαστε μετά από 15 χρόνια περικοπών από όλες τις κυβερνήσεις να μας πετάνε μερικά ψίχουλα και μάλιστα να μας ζητάνε να είμαστε και ευχαριστημένοι! Δεν ανεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες απόμαχοι της δουλειάς από το 2010 ακόμα να μην έχουν δει ούτε ένα ευρώ αύξηση στις έτσι και αλλιώς γλίσχρες συντάξεις τους. Δεν ανεχόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά μας να τα υποχρεώνουν να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα. Δεν ανεχόμαστε να σπρώχνουν προς τα πάνω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μέχρι και τα 74 χρόνια». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, το πώς «αξιολογούν» οι συνταξιούχοι τα μέτρα - κοροϊδία της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, αλλά και τις διαθέσεις τους «να δοθεί συνέχεια στους αγώνες. Γιατί για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά αυτός του αγώνα».





Γι' αυτό και η χτεσινή κινητοποίηση στην Αθήνα είναι η συνέχεια της μεγάλης διαδήλωσης από όλη την Ελλάδα που οργάνωσαν στη ΔΕΘ οι συνταξιούχοι, αλλά και το

Πρώτος «σταθμός» είναι άλλωστε η συγκέντρωση των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 22 Οκτώβρη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Απαντώντας στους κάθε λογής «σωτήρες» ο Δ. Κουμπούρης είπε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε από την πείρα μας πως παρά τα μεγάλα λόγια από διάφορες πολιτικές δυνάμεις, όταν αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση παίρνουν την αντεργατική σκυτάλη και συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Πραγματική αντιπολίτευση είναι το κίνημά μας. Είμαστε εμείς. Είναι οι αγώνες μας. Πριν λίγες μέρες στη ΔΕΘ. Χτες (σ.σ. προχτές) στην απεργία μαζί με τους εργαζόμενους, ενάντια στο επαίσχυντο 13ωρο. Σήμερα εδώ, με το κεφάλι ψηλά, συνεχίζουμε!».

«Τα μέτρα της ΔΕΘ δεν γίνονται αποδεκτά. Οχι μόνο γιατί είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών μας, αλλά κυρίως γιατί δεν λύνουν κανένα πρόβλημα», σημείωσε στην παρέμβασή του ο Παναγιώτης Δυονυσόπουλος εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου, και κατήγγειλε: «Την ακρίβεια που κατατρώει τις ήδη φτωχοποιημένες συντάξεις. Την "προσωπική διαφορά" που η κυβέρνηση διατηρεί για πάνω από 400.000 συνταξιούχους. Τη δημιουργία του ΤΕΚΑ, που οδηγεί τις επικουρικές συντάξεις σε εξαφάνιση». Και κατέληξε: «Πληρώσαμε στα ταμεία μας όλη τη ζωή μας με μόχθο και κόπο. Δεν είμαστε επαίτες. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Απαιτούμε ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή».

Λεφτά για συντάξεις και Υγεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία!

Στα προβλήματα και τη διαρκή συρρίκνωση που υφίστανται οι επικουρικές συντάξεις αναφέρθηκε οπρόεδρος τηςο οποίος κατήγγειλε ότι και το 2026 οι επικουρικές δεν παίρνουν καμία αύξηση, καθώς η δημιουργία της ιδιωτικής επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ δημιουργεί τεχνικά ελλείμματα στο δημόσιο επικουρικό ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ). Επίσης ανέδειξε το διαρκές πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής των επικουρικών, αφού στην περίπτωση ύπαρξης ενός επικουρικού η καθυστέρηση φτάνει τα 2 έτη, ενώ στην περίπτωση ασφάλισης του νέου συνταξιούχου σε πάνω από ένα επικουρικό ταμείο η καθυστέρηση φτάνει μέχρι και τα 6 έτη!

Στα ψεύτικα προσχήματα που προβάλλει η κυβέρνηση προκειμένου να μην ικανοποιήσει κανένα από τα αιτήματα των συνταξιούχων αναφέρθηκε ο Ανέστης Τσουκαράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων Στρατιωτικών. «Ζητάμε την επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης και η κυβέρνηση επικαλείται τα δημοσιονομικά. Απαιτούμε λεφτά για προσλήψεις στα στρατιωτικά νοσοκομεία και προβάλλουν την ανάγκη για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Ομως ποια άμυνα της χώρας μας υπερασπίζεται η "Belharra" που θα σταλεί στον Ειρηνικό Ωκεανό; Ποια άμυνα της χώρας υπερασπίζεται η φρεγάτα που έχει σταλεί στην Ερυθρά Θάλασσα, τα άρματα μάχης που στέλνουμε σε Βουλγαρία και Ρουμανία;», διερωτήθηκε ο συνδικαλιστής, ενώ τόνισε τη σημασία της πρόσφατης μεγάλης κινητοποίησης των στρατιωτικών στην Αθήνα και την αξία των αγώνων.

«Τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού που προβάλλει η κυβέρνηση είναι ματωμένα. Είναι οι περικοπές των συντάξεών μας. Είναι οι περικοπές σε Υγεία, Παιδεία και σε όλες τις παροχές», κατήγγειλε ο Μάκης Γκούβας εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ενώ, όπως είπε, οι πολυδιαφημισμένες παροχές της ΔΕΘ αποδείχθηκαν «άνθρακες ο θησαυρός» και για τους συνταξιούχους.

«Οι περικοπές, η ακρίβεια και ο εμπαιγμός δεν έχουν όρια», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Δημήτρης Μπέττας εκ μέρους της Ομοσπονδίας Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας, και ξεκαθάρισε: «Δεν θα σιωπάμε, γιατί κανένας δεν μας χάρισε τίποτα. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά δικαιοσύνη».

Τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης, που κάνουν το μαύρο άσπρο, κατήγγειλε στην ομιλία του ο Γρηγόρης Πεπόνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ. Ακόμα και τα λίγα ψίχουλα της ΔΕΘ εμφανίστηκαν ως «πακέτο στήριξης», «τη στιγμή που είμαστε πρώτοι στη φτώχεια και πρώτοι στην ακρίβεια».

«Διεκδικούμε τα αυτονόητα, τους κόπους μιας ζωής, 30 και 40 χρόνων δουλειάς», σημείωσε ο Δημήτρης Ζαφειρούδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, για να προσθέσει: «Χωρίς οργάνωση και αγώνα δεν θα γίνει τίποτα. Κανένας δεν θα μας λυπηθεί!». Και προειδοποίησε ότι «η μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική, όπως σχεδιάζουν στην ΕΕ και στην κυβέρνηση, θα φορτωθεί και πάλι στις πλάτες του λαού. Θα φέρουν νέες περικοπές σε Υγεία, Παιδεία, συντάξεις και μισθούς».

«Δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής. Συνεχίζουμε να παλεύουμε!», σημείωσε στον χαιρετισμό της η Γιώτα Τσαφούλια, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων, και κατήγγειλε τη σχεδιαζόμενη νέα αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και την προώθηση του 13ωρου στους εργαζόμενους.

Ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, ενώ οι συνδικαλιστές της ΣΕΑ κατήγγειλαν το χτύπημα των δυνάμεων καταστολής στην κινητοποίηση των εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της ΣΕΑ με τον Κ. Τσαγκαρόπουλο, γγ του υπουργείου Εργασίας, έθεσε τα αιτήματα των συνταξιούχων για άλλη μια φορά και απαίτησε συνάντηση με την υπουργό Εργασίας - που μέχρι τώρα αρνείται επιδεικτικά να το δεχτεί - ώστε οι συνταξιούχοι να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις στις διεκδικήσεις τους.