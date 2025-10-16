ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χημικά και ξύλο για να φιμώσουν τους υγειονομικούς και να κουκουλώσουν τις ελλείψεις

Με χημικά και ξύλο στους αγωνιζόμενους υγειονομικούς του νοσοκομείου «Αττικόν» και στα σωματεία συνταξιούχων επειδή διαμαρτύρονται για τις επικίνδυνες ελλείψεις, εγκαινίασε η κυβέρνηση το νέο ΤΕΠ και την Ογκολογική Μονάδα.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης δήλωνε προκλητικά κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής φιέστας ότι «το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών, του προσωπικού», αστυνομικές δυνάμεις (τέσσερις διμοιρίες ΥΜΕΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ κ.λπ.), 200 άνδρες συνολικά και δεκάδες ασφαλίτες είχαν κατακλύσει από νωρίς το πρωί το νοσοκομείο. Και έφτασαν να χτυπούν με ασπίδες και γκλομπ εκείνους που κρατούν όρθια τα νοσοκομεία, που μόλις είχαν βγει από τη νυχτερινή και τις απανωτές βάρδιες, που καλύπτουν 3 και 4 πόστα. Στόχος να φιμώσουν κάθε φωνή, να κουκουλώσουν το έγκλημα των ράντζων, δηλαδή εκεί όπου νοσηλεύονται 900 άνθρωποι κάθε μήνα, πάνω από 10.000 από την αρχή του χρόνου, εκεί όπου οι μισές χειρουργικές αίθουσες (7 από τις 14) παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.

130 ασθενείς σε ράντζα και φορεία, χιλιάδες μέρες άδειας εξαφανισμένες

Μιλώντας στη συγκέντρωση που έγινε με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που είχε προκηρύξει, ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος του της ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου του Νοσοκομείου, σημείωσε για την αγωνιστική «υποδοχή» στον πρωθυπουργό και τον υπουργό εμπορίου Υγείας. «Νομίζουν ότι θα τους πούμε και ευχαριστώ που μας χρωστάνε 10.000 μέρες άδειας. Οτι θα τους πούμε ευχαριστώ για τους καθηλωμένους μισθούς.

Υγειονομικοί και συνταξιούχοι πορεύτηκαν εντός του νοσοκομείου, με σκοπό αντιπροσωπεία του Σωματείου να επιδώσει στον πρωθυπουργό το υπόμνημα με τα δίκαια αιτήματά τους. Με εντολή της κυβέρνησης, οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό μην επιτρέποντάς τους να προχωρήσουν στο νοσοκομείο όπου εργάζονται. Με εντολή της κυβέρνησης προχώρησαν σε ρίψη χημικών και καταστολή, με τον υπουργό Εμπορίου Υγείας να φεύγει όπως ήρθε, σαν τον κλέφτη από την πίσω πόρτα, και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη να αρνείται ακόμα και να παραλάβει το υπόμνημα επειδή «το πλήθος είναι εξαγριωμένο»...

Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η Βιβή Δάγκα, βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ, καταγγέλλοντας την κρατική καταστολή «εδώ που το υπουργείο εμπορίου της Υγείας με την παρουσία του πρωθυπουργού ετοιμάζει ακόμα μία φιέστα, την ίδια στιγμή που σ' αυτό το νοσοκομείο 130 - 140 ασθενείς νοσηλεύονται καθημερινά σε ράντζο. Υγειονομικοί και μαζικοί φορείς των δυτικών συνοικιών αντιμετωπίστηκαν με καταστολή για να μη μεταφέρουν τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση, που αρνούνται να πάρουν θέση στην υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση της Υγείας. Θα είμαστε εδώ με το δίκαιο αίτημα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα».

Εκτακτη Συνέλευση αύριο στο Νοσοκομείο





Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου καλεί σε, ενώ χαιρετίζει τη μαζική και δυναμική συμμετοχή στην κινητοποίηση. «Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση φοβάται τη διογκούμενη λαϊκή οργή και την πάνδημη αποδοκιμασία των υγειονομικών απέναντι στην άθλια πολιτική της», σημειώνει το Σωματείο. Μάλιστα, τονίζει ότι ενώ από την κυβέρνηση «διαβεβαίωναν ότι θα συναντήσουν αντιπροσωπεία του σωματείου, στο τέλος το ακύρωσαν κι αυτό άρον - άρον γιατί λέει "το εξαγριωμένο πλήθος έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πρωθυπουργού" (!) Αλήθεια. Τι φοβούνται αφού τα κάνουν όλα καλά; Συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα! Δεν συνθηκολογούμε».

Το χτύπημα των δυνάμεων καταστολής με χημικά και γκλομπς σε βάρος υγειονομικών και ασθενών, στο Νοσοκομείο «Αττικόν», καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας: «Θέλουν να κρύψουν την αθλιότητα των ράντζων και των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, για αυτό επιστρατεύουν τον αυταρχισμό και την καταστολή. Οσα χημικά και αν ρίξουν, όσες διμοιρίες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ και αν επιστρατεύσουν δεν πρόκειται να μας φιμώσουν, αντίθετα μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο. Ολες και όλοι στη 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη!». Το γεγονός καταδικάζουν οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας - Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πέλλας. Επίσης το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Ακόμα, η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου και τα Σωματεία των Νοσοκομείων: Νίκαιας, «Θριασίου», ΨΝΑ Δαφνί, «Μεταξά».