Πέμπτη 16 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΥΓΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Χημικά και ξύλο για να φιμώσουν τους υγειονομικούς και να κουκουλώσουν τις ελλείψεις

Εξω ...φιέστες και καταστολή, μέσα ράντζα και υγειονομικοί που καταρρέουν

Από τη συγκέντρωση...

INTIME NEWS

Από τη συγκέντρωση...
Με χημικά και ξύλο στους αγωνιζόμενους υγειονομικούς του νοσοκομείου «Αττικόν» και στα σωματεία συνταξιούχων επειδή διαμαρτύρονται για τις επικίνδυνες ελλείψεις, εγκαινίασε η κυβέρνηση το νέο ΤΕΠ και την Ογκολογική Μονάδα.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης δήλωνε προκλητικά κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής φιέστας ότι «το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών, του προσωπικού», αστυνομικές δυνάμεις (τέσσερις διμοιρίες ΥΜΕΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ κ.λπ.), 200 άνδρες συνολικά και δεκάδες ασφαλίτες είχαν κατακλύσει από νωρίς το πρωί το νοσοκομείο. Και έφτασαν να χτυπούν με ασπίδες και γκλομπ εκείνους που κρατούν όρθια τα νοσοκομεία, που μόλις είχαν βγει από τη νυχτερινή και τις απανωτές βάρδιες, που καλύπτουν 3 και 4 πόστα. Στόχος να φιμώσουν κάθε φωνή, να κουκουλώσουν το έγκλημα των ράντζων, δηλαδή εκεί όπου νοσηλεύονται 900 άνθρωποι κάθε μήνα, πάνω από 10.000 από την αρχή του χρόνου, εκεί όπου οι μισές χειρουργικές αίθουσες (7 από τις 14) παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.

130 ασθενείς σε ράντζα και φορεία, χιλιάδες μέρες άδειας εξαφανισμένες

Μιλώντας στη συγκέντρωση που έγινε με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που είχε προκηρύξει, ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος του της ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου του Νοσοκομείου, σημείωσε για την αγωνιστική «υποδοχή» στον πρωθυπουργό και τον υπουργό εμπορίου Υγείας. «Νομίζουν ότι θα τους πούμε και ευχαριστώ που μας χρωστάνε 10.000 μέρες άδειας. Οτι θα τους πούμε ευχαριστώ για τους καθηλωμένους μισθούς.

...και την άγρια καταστολή

INTIME NEWS

...και την άγρια καταστολή
Σήμερα που επισκέπτονται το νοσοκομείο, 130 ασθενείς είναι σε διαδρόμους και φορεία. Καλά είναι τα κτίρια, αλλά πότε θα εγκαινιάσουν την κατάργηση των ράντζων; Την πρόσληψη 125 νοσηλευτών ώστε να λειτουργούμε στο όριο ασφαλείας; Πότε θα εγκαινιάσουν τις 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες που μένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού; Τις αυξήσεις μισθών; Την ένταξη στα ΒΑΕ;».

Υγειονομικοί και συνταξιούχοι πορεύτηκαν εντός του νοσοκομείου, με σκοπό αντιπροσωπεία του Σωματείου να επιδώσει στον πρωθυπουργό το υπόμνημα με τα δίκαια αιτήματά τους. Με εντολή της κυβέρνησης, οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό μην επιτρέποντάς τους να προχωρήσουν στο νοσοκομείο όπου εργάζονται. Με εντολή της κυβέρνησης προχώρησαν σε ρίψη χημικών και καταστολή, με τον υπουργό Εμπορίου Υγείας να φεύγει όπως ήρθε, σαν τον κλέφτη από την πίσω πόρτα, και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη να αρνείται ακόμα και να παραλάβει το υπόμνημα επειδή «το πλήθος είναι εξαγριωμένο»...

Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η Βιβή Δάγκα, βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ, καταγγέλλοντας την κρατική καταστολή «εδώ που το υπουργείο εμπορίου της Υγείας με την παρουσία του πρωθυπουργού ετοιμάζει ακόμα μία φιέστα, την ίδια στιγμή που σ' αυτό το νοσοκομείο 130 - 140 ασθενείς νοσηλεύονται καθημερινά σε ράντζο. Υγειονομικοί και μαζικοί φορείς των δυτικών συνοικιών αντιμετωπίστηκαν με καταστολή για να μη μεταφέρουν τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση, που αρνούνται να πάρουν θέση στην υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση της Υγείας. Θα είμαστε εδώ με το δίκαιο αίτημα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα».

Εκτακτη Συνέλευση αύριο στο Νοσοκομείο


INTIME NEWS

Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αύριο Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, ενώ χαιρετίζει τη μαζική και δυναμική συμμετοχή στην κινητοποίηση. «Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση φοβάται τη διογκούμενη λαϊκή οργή και την πάνδημη αποδοκιμασία των υγειονομικών απέναντι στην άθλια πολιτική της», σημειώνει το Σωματείο. Μάλιστα, τονίζει ότι ενώ από την κυβέρνηση «διαβεβαίωναν ότι θα συναντήσουν αντιπροσωπεία του σωματείου, στο τέλος το ακύρωσαν κι αυτό άρον - άρον γιατί λέει "το εξαγριωμένο πλήθος έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πρωθυπουργού" (!) Αλήθεια. Τι φοβούνται αφού τα κάνουν όλα καλά; Συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα! Δεν συνθηκολογούμε».

Το χτύπημα των δυνάμεων καταστολής με χημικά και γκλομπς σε βάρος υγειονομικών και ασθενών, στο Νοσοκομείο «Αττικόν», καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας: «Θέλουν να κρύψουν την αθλιότητα των ράντζων και των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, για αυτό επιστρατεύουν τον αυταρχισμό και την καταστολή. Οσα χημικά και αν ρίξουν, όσες διμοιρίες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ και αν επιστρατεύσουν δεν πρόκειται να μας φιμώσουν, αντίθετα μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο. Ολες και όλοι στη 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη!». Το γεγονός καταδικάζουν οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας - Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πέλλας. Επίσης το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Ακόμα, η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου και τα Σωματεία των Νοσοκομείων: Νίκαιας, «Θριασίου», ΨΝΑ Δαφνί, «Μεταξά».


Εξω ...φιέστες
Εξω ...φιέστες

...μέσα ράντζα
...μέσα ράντζα
    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το πρόβλημα στα νοσοκομεία δεν είναι η απουσία «τροχονόμων» στα ΤΕΠ (4/4/2025)
ΑΤΙΤΛΟ (24/8/2024)
Ράντζα επανεμφανίζονται «όπως ο λαγός από το καπέλο» (22/2/2023)
Να απομακρυνθούν άμεσα οι δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ από τη Λευκίμμη (17/7/2018)
Τα ράντζα «ζουν και βασιλεύουν» (10/3/2009)
Ανακυκλώνει ράντζα αυξάνοντας την ταλαιπωρία (25/1/2005)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Συνεχίζουμε - δυναμώνουμε τον αγώνα. Η απεργία αυτή γέννησε νέες ελπίδες!
Σε τροχιά νέων συντονισμένων κινητοποιήσεων ενάντια στα «λουκέτα» κλινικών και τμημάτων
Μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα για πραγματικές αυξήσεις, κόντρα στα ψίχουλα και την κοροϊδία
 Ρωτήθηκε για τα 20.000 κενά νοσηλευτών και απάντησε εκ μέρους των Τραμπ και Νετανιάχου...
 «Απαγόρευση» σε υγειονομικούς να δίνουν συνεντεύξεις!
 Συσκέψεις στην Αιτωλοακαρνανία για τις προωθούμενες συγχωνεύσεις
 Με τις πρώτες βροχές έπεσε τμήμα της οροφής στην κεντρική είσοδο
 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 19 Οκτώβρη
 Ευλογιά μέχρι και στο κοπάδι ερευνητικού σταθμού του ΕΛΓΟ!
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ