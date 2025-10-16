ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Σε τροχιά νέων συντονισμένων κινητοποιήσεων ενάντια στα «λουκέτα» κλινικών και τμημάτων

Σε τροχιά νέων, πιο δυναμικών κινητοποιήσεων για τηκαι γιαβρίσκονται τασε όλο το νησί, κόντρα μάλιστα στην πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας, που οδηγεί στην παραπέρα υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε Παγκρήτια σύσκεψη συντονισμού του αγώνα όλων των υγειονομικών σωματείων του νησιού, στην οποία αποφασίστηκε πρόγραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε όλους τους νομούς, με κορύφωση στις απεργίες των Ομοσπονδιών των Υγειονομικών στις 6 και 7 Νοέμβρη, καθώς και συντονισμένες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, το 3ο δεκαήμερο του Νοέμβρη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το περασμένο Σαββάτο, συναντήθηκαν στην Ιεράπετρα αντιπροσωπείες των Συλλόγων Εργαζομένων στα Νοσοκομεία του νομού και των Επιτροπών Αγώνα Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και της Συντονιστικής Επιτροπής Σητείας, όπου διαπιστώθηκαν για μια ακόμα φορά τα μεγάλα προβλήματα των Νοσοκομείων και της δημόσιας Υγείας στον νομό. Προβλήματα που προέρχονται, όπως αναδείχθηκε, από την κυβερνητική πολιτική της εμπορευματοποίησης της δημόσιας Υγείας, της λειτουργίας των νοσοκομείων σαν «επιχειρηματικές μονάδες».

Καμία σκέψη για συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλινικών!

Στη συνολική επίθεση της κυβέρνησης στη δημόσια Υγεία προστέθηκε πρόσφατα και η νέα εγκύκλιος που απέστειλε το υπουργείο Υγείας στην 7η ΥΠΕ, για τη δημιουργία ενιαίων οργανισμών με κοινές υπηρεσίες των νοσοκομειακών μονάδων, με την οποία συγχωνεύονται ανά νομό υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων με κριτήριο τον στενό κορσέ των δημοσιονομικών δεδομένων. Η εγκύκλιος θα οδηγήσει σε συγχώνευση υπηρεσιών, κλινικών και συνολικά στην παραπέρα υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των νοσοκομείων.

Για την απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο μιλά στον «Ριζοσπάστη» ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναδεικνύοντας ότι οι αλλαγές αυτές δεν αναβαθμίζουν τις δημόσιες δομές Υγείας, τη λειτουργία των νοσοκομείων, όπως υποκριτικά υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας. «Αντίθετα στοχεύουν στις ελάχιστες παροχές Υγείας, στη μείωση του κόστους με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υπηρεσιών στους ασθενείς, στη μετακίνηση προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτονται κενά και ελλείψεις». Οπως εξηγεί, «μαθηματικά οδηγούν στη λειτουργία των νοσοκομείων σαν επιχειρήσεις, στην αντιμετώπιση των ασθενών σαν πελάτες, στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των εναπομείναντων υγειονομικών. Οι προβλέψεις μάλιστα για διασυνδεδεμένες ενιαίες διευθύνσεις σε σειρά τομείς (ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική - ξενοδοχειακή, διοικητική) των νοσοκομείων όχι μόνο δεν θα καλύψουν τις ήδη μεγάλες ελλείψεις, αλλά θα οξύνουν την πολύ άσχημη κατάσταση».

«Αυτό το σχέδιο υπάρχει από το 2012, όπου διαδοχικά οι κυβερνήσεις επιχείρησαν την άμεση υποβάθμιση των νοσοκομείων του Λασιθίου και όχι μόνο» ανέφερε επίσης ο Δ. Βρύσαλης, προσθέτοντας ότι «από αυτό το σχέδιο δεν θα γλιτώσει καμία δομή Υγείας, ακόμα και το ΠΑΓΝΗ, το οποίο πλέον σηκώνει όλο το βάρος της υγειονομικής περίθαλψης του νησιού και όλων των νησιών, έστω και αν εμφανίζει μόνο στα χαρτιά ότι έχει καλύψει αριθμητικά τον οργανισμό του 2012».

Αναδεικνύοντας το πού στοχεύει ο νέος υγειονομικός χάρτης, ο Δ. Βρύσαλης θυμίζει μάλιστα ότι στην Αττική έκλεισαν 7 νοσοκομεία, συγχωνεύτηκαν τμήματα, κλινικές και νοσοκομεία με τελικό αποτέλεσμα το κλείσιμο 10.000 κλινών. «Ενδεικτικά το κλείσιμο του Λοιμωδών στην Αττική έχει οδηγήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Αττικόν" μετά από εφημερία να έχει έως 140 ράντζα».

«Μόνη απάντηση στα διαχρονικά αυτά σχέδια θα δώσει ο οργανωμένος αγώνας υγειονομικών μαζί με τον υπόλοιπο λαό», τονίζει ο συνδικαλιστής υγειονομικός, ξεκαθαρίζοντας:

«Δεν αποδεχόμαστε η Υγεία να αντιμετωπίζεται από τους κυβερνώντες με τη λογική του κέρδους και του κόστους, με δείκτες παραγωγικότητας που οδηγούν στο κλείσιμο και την υποβάθμιση».

Και καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κλαδικές απεργίες της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ στις 6 και 7/11, στην αυριανή αγωνιστική υποδοχή του υφυπουργού Ψυχικής Υγείας και στην ημέρα κοινής δράσης όλων των σωματείων Υγείας του νησιού μέσα στον Νοέμβριο.

Αντίστοιχα ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, σε δηλώσεις του για το ίδιο θέμα, σημείωσε: «Με τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κλείσουν κλινικές. Εάν για παράδειγμα κλείσουν οι χειρουργικές κλινικές στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, το σύνολο των χειρουργικών κλινικών θα έρχονται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που όμως δεν έχει το προσωπικό και τους χώρους να ανταποκριθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο σχεδιασμός αυτός θα οξύνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των νοσοκομείων του νομού και θα οδηγήσει σε νέες μαζικές εξόδους των εργαζομένων από το δημόσιο σύστημα Υγείας. Μπροστά σε αυτούς τους σχεδιασμούς καλούμε τους υγειονομικούς και τον λαό του Λασιθίου σε αγωνιστικό ξεσηκωμό. Εχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς τους».

Αγωνιστική υποδοχή αύριο στον υφυπουργό Ψυχικής Υγείας

Σε αγωνιστική υποδοχή του υφυπουργού Ψυχικής Υγείας καλεί το σωματείο εργαζομένων ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης, αύριο Παρασκευή, στις 8.30 π.μ. έξω από το Δημοτικό Χώρο «Ανδρόγεω», στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η Παγκρήτια Ημερίδα Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η 7η ΥΠΕ με θέμα «Ψυχική Υγεία σε έναν δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο».

Εκεί θα παραστεί και θα χαιρετίσει ο υφυπουργός Δ. Βαρτζόπουλος, με το Σωματείο εργαζομένων ΠΑΓΝΗ να καλεί σε μαχητική απάντηση, καθώς όπως αναφέρει είναι «πρόκληση να μιλούν για "δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο" όταν οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βιώνουν τις συνέπειες του νόμου για την "ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης": Κλείσιμο δομών, συγχωνεύσεις τμημάτων, υποβάθμιση υπηρεσιών και επιστροφή στη λογική των "ασύλων". Αντί να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα Ψυχικής Υγείας, προωθείται η ανάθεση υπηρεσιών σε ΜΚΟ και ιδιώτες, η αποδυνάμωση των νοσοκομείων και η εργασιακή ανασφάλεια των εργαζομένων».

«Οσες "φιέστες" κι αν οργανώνονται, δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα», σημειώνει το Σωματείο, εστιάζοντας στην εμπορευματοποίηση της Ψυχικής Υγείας, τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων δομών και την αντιμετώπιση των ψυχικά πασχόντων ως πολιτών δεύτερης κατηγορίας. «Η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν είναι πολυτέλεια ούτε εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα που απαιτεί δημόσιες, δωρεάν και καθολικές υπηρεσίες με επαρκές μόνιμο προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας», ξεκαθαρίζεται στο κάλεσμα, που απευθύνεται στους εργαζόμενους, στους φορείς ασθενών και οικογενειών, στις Ενώσεις Γονέων να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Αντίστοιχο κάλεσμα στήριξης της κινητοποίησης εξέδωσαν η Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου και το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.