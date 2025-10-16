Συσκέψεις στην Αιτωλοακαρνανία για τις προωθούμενες συγχωνεύσεις

Να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης και υπουργείου Υγείας για συγχωνεύσεις Τμημάτων και κλινικών σε νοσοκομεία, βάσει και των νέων οργανισμών που πρέπει να συνταχθούν από τις διοικήσεις τους μέχρι 28 Νοέμβρη, απαιτεί η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΕΙΝΑΑ) και εξαγγέλλει κινητοποιήσεις.

Πρόκειται για μέτρο που αναμένεται να οξύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης στα Νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου, όπου θα διαμορφωθούν ενιαίες διευθύνσεις σε σειρά υπηρεσιών (Ιατρική, Νοσηλευτική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή, Διοικητικής), τονίζει η ΕΙΝΑΑ και συμπληρώνει ότι τα ζητήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία του λαού.

Απαιτεί να παρθούν πίσω αυτοί οι σχεδιασμοί και καλεί σε συσκέψεις φορέων στο Αγρίνιο αύριο Πέμπτη (6 μ.μ.), στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου της πόλης, και στο Μεσολόγγι μεθαύριο Παρασκευή (6 μ.μ.), στο Εργατικό Κέντρο.

Επίσης τονίζει την ανάγκη οργάνωσης κοινής πάλης σωματείων εργαζομένων, λαϊκών φορέων και υγειονομικών, και καλεί σε 3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 23 Οκτώβρη με συγκεντρώσεις στις 12 μ. στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου, ενώ δηλώνει και τη συμμετοχή της στη 48ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία 6 και 7 Νοέμβρη.

Να σημειωθεί τέλος ότι όπως καταγγέλλει η Ενωση, μόνο αυτήν την ώρα τα κενά γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στα δύο νοσοκομεία και στην Ψυχιατρική κλινική ανέρχονται σε 64 στους ήδη πεπαλαιωμένους και πίσω από τις ανάγκες Οργανισμούς του 2012 - 2013.