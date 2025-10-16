Πέμπτη 16 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΥΓΕΙΑ
Συσκέψεις στην Αιτωλοακαρνανία για τις προωθούμενες συγχωνεύσεις

Να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης και υπουργείου Υγείας για συγχωνεύσεις Τμημάτων και κλινικών σε νοσοκομεία, βάσει και των νέων οργανισμών που πρέπει να συνταχθούν από τις διοικήσεις τους μέχρι 28 Νοέμβρη, απαιτεί η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΕΙΝΑΑ) και εξαγγέλλει κινητοποιήσεις.

Πρόκειται για μέτρο που αναμένεται να οξύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης στα Νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου, όπου θα διαμορφωθούν ενιαίες διευθύνσεις σε σειρά υπηρεσιών (Ιατρική, Νοσηλευτική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή, Διοικητικής), τονίζει η ΕΙΝΑΑ και συμπληρώνει ότι τα ζητήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία του λαού.

Απαιτεί να παρθούν πίσω αυτοί οι σχεδιασμοί και καλεί σε συσκέψεις φορέων στο Αγρίνιο αύριο Πέμπτη (6 μ.μ.), στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου της πόλης, και στο Μεσολόγγι μεθαύριο Παρασκευή (6 μ.μ.), στο Εργατικό Κέντρο.

Επίσης τονίζει την ανάγκη οργάνωσης κοινής πάλης σωματείων εργαζομένων, λαϊκών φορέων και υγειονομικών, και καλεί σε 3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 23 Οκτώβρη με συγκεντρώσεις στις 12 μ. στα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου, ενώ δηλώνει και τη συμμετοχή της στη 48ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία 6 και 7 Νοέμβρη.

Να σημειωθεί τέλος ότι όπως καταγγέλλει η Ενωση, μόνο αυτήν την ώρα τα κενά γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στα δύο νοσοκομεία και στην Ψυχιατρική κλινική ανέρχονται σε 64 στους ήδη πεπαλαιωμένους και πίσω από τις ανάγκες Οργανισμούς του 2012 - 2013.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Συνεχίζουμε - δυναμώνουμε τον αγώνα. Η απεργία αυτή γέννησε νέες ελπίδες!
Χημικά και ξύλο για να φιμώσουν τους υγειονομικούς και να κουκουλώσουν τις ελλείψεις
Σε τροχιά νέων συντονισμένων κινητοποιήσεων ενάντια στα «λουκέτα» κλινικών και τμημάτων
Μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα για πραγματικές αυξήσεις, κόντρα στα ψίχουλα και την κοροϊδία
 Ρωτήθηκε για τα 20.000 κενά νοσηλευτών και απάντησε εκ μέρους των Τραμπ και Νετανιάχου...
 «Απαγόρευση» σε υγειονομικούς να δίνουν συνεντεύξεις!
 Με τις πρώτες βροχές έπεσε τμήμα της οροφής στην κεντρική είσοδο
 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 19 Οκτώβρη
 Ευλογιά μέχρι και στο κοπάδι ερευνητικού σταθμού του ΕΛΓΟ!
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ