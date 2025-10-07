ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Για τα σοβαρά προβλήματα του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού

Τα σοβαρότατα προβλήματα του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων Υγείας αφορά η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Βιβή Δάγκα, βουλευτής του ΚΚΕ, προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Οπως αναφέρεται στην Επίκαιρη Ερώτηση, «χιλιάδες νοσηλευτές, μαίες και βοηθοί νοσηλευτές στις δημόσιες μονάδες Υγείας εργάζονται σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες, απόγευμα - πρωί - νύχτα, που παραβιάζουν ακόμη και την εργατική νομοθεσία, ενώ τους οφείλονται δεκάδες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας. Είναι συχνότατο φαινόμενο σε νοσηλευτικά τμήματα την ευθύνη για 30 ή και περισσότερους ασθενείς να την έχουν μόνο δύο ή ακόμα και μόνο ένας νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής ανά βάρδια.

Οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού με βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων Υγείας ξεπερνούν τις 20.000, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ και οι προηγούμενες αρνούνται το αίτημα για κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και για μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων χιλιάδων εργαζομένων, που καλύπτουν μέρος των μεγάλων ελλείψεων. Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού έχει σοβαρότατες συνέπειες στην ασφάλεια της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και στην επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων.

Το νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό εργάζεται σε ανθυγιεινές συνθήκες, εκτεθειμένο σε πληθώρα βλαπτικών παραγόντων, χωρίς να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειάς τους, όμως η κυβέρνηση της ΝΔ - όπως και οι προηγούμενες - εξακολουθεί να μην εντάσσει το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Αποτέλεσμα είναι ότι θα υποχρεωθούν να εργάζονται μέχρι τα 67 έτη, ενώ η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για "ενεργό γήρανση" μέχρι τα 74 έτη.

Οι νοσηλευτές, μαίες και βοηθοί νοσηλευτές, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμη και στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με τα μισθολόγια του 2011 και 2015 τους αφαίρεσαν ετησίως το ισοδύναμο περισσότερων από τέσσερις μηνιαίους μισθούς.

Σοβαρότατα προβλήματα προκαλεί και η διαιώνιση της πολυδιάσπασης, που επιδεινώθηκε με τα καθηκοντολόγια των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, με τα οποία διατηρείται η αδικία σε βάρος των βοηθών νοσηλευτών και αυξάνεται η νομική ευθύνη για τους νοσηλευτές, δεδομένου ότι τους ανατίθεται η "αποκλειστική ευθύνη" για την εκτέλεση επιπλέον νοσηλευτικών πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές.

Ολα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον κάλυψης ακόμα και των λιγοστών θέσεων που προκηρύσσονται, ενώ από το 2024 καταγράφεται μεγάλη μείωση των εισακτέων στις σχολές Νοσηλευτικής, καθώς και αύξηση των αποχωρήσεων νοσηλευτών από τις δημόσιες μονάδες Υγείας».

Το ΚΚΕ και με την Επίκαιρη Ερώτηση μεταφέρει στη Βουλή τις διεκδικήσεις:

- Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μετατροπή των συμβασιούχων εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, με χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και καλοκαιρινής άδειας και τη δημιουργία μιας ενιαίας κατηγορίας νοσηλευτικού προσωπικού με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

- Να αυξηθούν οι βασικοί μισθοί κατά 20%, με επαναφορά 13ου - 14ου μισθού, ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε Κυριακές - αργίες, αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος στο ύψος του νοσοκομειακού, που καταργήθηκε με τα μνημονιακά μισθολόγια, με ταυτόχρονη ένταξη όλου του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού στα Βαρέα Ανθυγιεινά, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας.