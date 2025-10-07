ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να ακυρωθεί η συνδικαλιστική δίωξη του Νίκου Τσακλίδη από τη «Hellenic Train»

Την υπόθεση της απαράδεκτης συνδικαλιστικής δίωξης του Νίκου Τσακλίδη από την εργοδοσία της «Hellenic Train» φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή, με Ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Εργασίας και Υποδομών - Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Σεπτέμβρη η διοίκηση της «Hellenic Train» προχώρησε σε πειθαρχική κλήση σε απολογία του νεοεκλεγέντος συνδικαλιστή Νίκου Τσακλίδη, με την κατηγορία ότι «προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία» επειδή αρνήθηκε να εκτελέσει μόνος του την επικίνδυνη εργασία ζεύξης - απόζευξης βαγονιών και μηχανών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και το ΚΚΕ στην Ερώτησή του στη Βουλή, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας (ΥΑ ΑΣ10/77243/580/1-3-2019, άρθρο 48) ορίζει ρητά ότι η συγκεκριμένη εργασία πρέπει να πραγματοποιείται από τουλάχιστον δύο εργαζόμενους της ειδικότητας «χειριστή αλλαγής τροχιάς», για λόγους ασφάλειας των εργαζομένων.

«Η ενέργεια αυτή της "Hellenic Train" είναι απαράδεκτη, προκλητική και αποτελεί συνδικαλιστική δίωξη, καθώς η κλήση σε απολογία για συμβάν που είχε λάβει χώρα δυόμισι μήνες πριν επιδόθηκε μόλις μία μέρα μετά την εκλογή του Ν. Τσακλίδη στο ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου. Εχει επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο ίδιος είναι συγγενής θύματος της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη», σημειώνεται στην Ερώτηση.

Σημειώνεται ακόμα ότι «όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές παρατάξεις, 2,5 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη η "Hellenic Train" συνεχίζει να μην παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, αναζητά "παραθυράκια" για να παρακάμπτει τους κανόνες, αντιμετωπίζει τις προσλήψεις προσωπικού ως "κόστος" και διατηρεί τεράστιες ελλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε νέο σοβαρό ατύχημα, καθώς όχι μόνο δεν έχει ενισχύσει το προσωπικό αλλά απασχολεί 40 εργαζόμενους λιγότερους σε σχέση με το 2023.

Η τακτική αυτή συνδυάζεται με προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων: Κλήσεις σε απολογία, απολύσεις, απειλές και πιέσεις ώστε να επιβληθεί "σιγή νεκροταφείου" στους χώρους δουλειάς. Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές που αναδεικνύουν τα χρόνια αυτά προβλήματα - όπως έκαναν και το 2023, λίγες μέρες πριν το έγκλημα στα Τέμπη - αποτελούν "αγκάθι" για την εργοδοσία, γιατί διεκδικούν ασφαλείς μεταφορές και συνθήκες εργασίας.

Η πολιτική της "απελευθέρωσης" και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρομικών μεταφορών, που προωθεί η ΕΕ και υλοποιούν διαδοχικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι η μήτρα της εντατικοποίησης της εργασίας, της παραβίασης στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας, της έκθεσης εργαζομένων και επιβατών σε τεράστιους κινδύνους.

Η εγκληματική λογική του "κόστους - οφέλους", που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή στον βωμό της κερδοφορίας, βρίσκεται πίσω τόσο από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη όσο και από τη σημερινή στοχοποίηση συνδικαλιστών οι οποίοι υπερασπίζονται την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας».

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν την κυβέρνηση τι μέτρα θα λάβει προκειμένου:

- Να ακυρωθεί άμεσα η κλήση σε απολογία του εκλεγμένου συνδικαλιστή Ν. Τσακλίδη και να απαλλαγεί πλήρως από κάθε πειθαρχική δίωξη ή ποινή.

- Να τηρεί η «Hellenic Train» την πρόβλεψη του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας για τη ζεύξη - απόζευξη βαγονιών και μηχανών για παρουσία τουλάχιστον δύο εργαζομένων, ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι.

- Ολοι οι εργαζόμενοι να μπορούν ανεμπόδιστα να αξιοποιούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.

- Να επιβληθεί στη «Hellenic Train» η τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, με επαρκές προσωπικό, χωρίς εντατικοποίηση και εξαντλητικά προγράμματα συνεχόμενης εργασίας, που φτάνουν ακόμα και τις εννέα ημέρες.