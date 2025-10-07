Τρίτη 7 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Δικάζεται αύριο η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών

Στάση εργασίας και συγκέντρωση των νοσοκομειακών γιατρών στην Ευελπίδων

Η συγκέντρωση των υγειονομικών για την οποία σέρνεται σε δίκη η Αφρ. Ρέτζιου
Η συγκέντρωση των υγειονομικών για την οποία σέρνεται σε δίκη η Αφρ. Ρέτζιου
Σε δίκη σέρνεται αύριο Τετάρτη η συνδικαλίστρια νοσοκομειακή γιατρός και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), Αφροδίτη Ρέτζιου, με κατηγορίες που αφορούν την παραβίαση του αντιδραστικού νόμου Χρυσοχοΐδη για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι σε συγκέντρωση υγειονομικών μπροστά από το υπουργείο Υγείας, στις 24/9/2020, με αίτημα τη λήψη μέτρων προστασίας της ζωής του λαού από την πανδημία, ως τότε πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ αρνήθηκε «να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις» των αστυνομικών «όταν της υπεβλήθη σύσταση να μην καταλάβουν οι διαδηλωτές το οδόστρωμα». Με τη συγκεκριμένη συνδικαλιστική δίωξη, λοιπόν, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιβάλει τον αντιδραστικό και αυταρχικό νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Απέναντι στο αίσχος αυτό, η ΟΕΝΓΕ προχωρά σε στάση εργασίας αύριο από τις 8 π.μ. μέχρι τις 12 μ. και καλεί σε συγκέντρωση στις 12 μ. στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Οπως σημειώνει η Ομοσπονδία, «η απόφαση για παραπομπή σε δίκη όχι μόνο έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από δεκάδες εκατοντάδες εργαζόμενους σε εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την πρωτοφανή ενέργεια κράτους - κυβέρνησης να στήσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου αυτούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης για την υπεράσπιση της Υγείας του λαού μας την περίοδο της πανδημίας, και συνεχίζουν και σήμερα ενάντια στην πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας, που βάζει ταφόπλακα στο δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν Υγεία.

Η τρομοκράτηση των εργαζομένων και της νεολαίας, η ποινικοποίηση των αγώνων δεν θα περάσει».

    

