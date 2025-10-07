Τα νέα του γραφεία εγκαινίασε το ΣΕΤΗΠ

Ενα όμορφο γλέντι στήθηκε από τομετά την απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Οκτώβρη, για να

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία με μια σειρά νέα Σωματεία, όπως των εργαζομένων στην «OpenBet» και στην «Obrela» - μεγάλες εταιρείες πληροφορικής - τα μαζικά μπλοκ της «ΝΟΚΙΑ», της «Vodafone» και της «Intrasoft -Netcompany», οι εκατοντάδες νέοι εργαζόμενοι που κατέβηκαν στην απεργία με τα Συνδικάτα τους, πήγαν μετά στον «δικό τους χώρο», στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ και των επιχειρησιακών Σωματείων του κλάδου.

Στα εγκαίνια βρέθηκαν και ιδρυτικά μέλη του ΣΕΤΗΠ, όπως ο πρώτος πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης το 2007, Κώστας Παπαγεωργίου, που συγκινημένοι εξέφρασαν την εμπειρία χρόνων και αγώνων του ΣΕΤΗΠ στους νέους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι του κλάδου με το μεράκι και την προσωπική δουλειά έφτιαξαν το «σπίτι» τους, εκεί που μπορούν να συναντιούνται και να συζητούν μετά τη δουλειά, να έρχονται σε επαφή με τα Σωματεία τους, να λαμβάνουν αγωνιστικές αποφάσεις και να οργανώνουν την πάλη τους μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς.

Τα νέα γραφεία του ΣΕΤΗΠ βρίσκονται στην οδό Σολωμού 58, Αθήνα, στον 3ο όροφο.