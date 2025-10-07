Τρίτη 7 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Τα νέα του γραφεία εγκαινίασε το ΣΕΤΗΠ

Ενα όμορφο γλέντι στήθηκε από το ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής μετά την απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Οκτώβρη, για να εγκαινιάσει τα νέα του γραφεία.

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία με μια σειρά νέα Σωματεία, όπως των εργαζομένων στην «OpenBet» και στην «Obrela» - μεγάλες εταιρείες πληροφορικής - τα μαζικά μπλοκ της «ΝΟΚΙΑ», της «Vodafone» και της «Intrasoft -Netcompany», οι εκατοντάδες νέοι εργαζόμενοι που κατέβηκαν στην απεργία με τα Συνδικάτα τους, πήγαν μετά στον «δικό τους χώρο», στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ και των επιχειρησιακών Σωματείων του κλάδου.

Στα εγκαίνια βρέθηκαν και ιδρυτικά μέλη του ΣΕΤΗΠ, όπως ο πρώτος πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης το 2007, Κώστας Παπαγεωργίου, που συγκινημένοι εξέφρασαν την εμπειρία χρόνων και αγώνων του ΣΕΤΗΠ στους νέους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι του κλάδου με το μεράκι και την προσωπική δουλειά έφτιαξαν το «σπίτι» τους, εκεί που μπορούν να συναντιούνται και να συζητούν μετά τη δουλειά, να έρχονται σε επαφή με τα Σωματεία τους, να λαμβάνουν αγωνιστικές αποφάσεις και να οργανώνουν την πάλη τους μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς.

Τα νέα γραφεία του ΣΕΤΗΠ βρίσκονται στην οδό Σολωμού 58, Αθήνα, στον 3ο όροφο.


    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Με νέα απεργία απαντούν τα συνδικάτα και σαλπίζουν ξεσηκωμό
Κάθε άρθρο και ένα χτύπημα για την απογείωση της «ευελιξίας» και το ξεζούμισμα των εργαζομένων
Δικάζεται αύριο η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών
Προωθείται ο «νέος υγειονομικός χάρτης» με συγχωνεύσεις και υποβαθμίσεις
Στους δρόμους για την Υγεία του λαού κόντρα στην εμπορευματοποίηση
 Νέα αύξηση στα μεροκάματα κατάφεραν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους
 Η Υγεία του λαού δεν μπορεί να εξαρτάται από τον δήθεν εθελοντισμό των επιχειρηματικών ομίλων
 Για τα σοβαρά προβλήματα του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού
 Παναττική συγκέντρωση στις 15 Οκτώβρη για πραγματικές αυξήσεις
 Σε αρχαιρεσίες οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας
 Να ακυρωθεί η συνδικαλιστική δίωξη του Νίκου Τσακλίδη από τη «Hellenic Train»
 Οταν το αντι-ΠΑΜΕ μένος οδηγεί σε γελοιοποίηση
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ