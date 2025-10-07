Οταν το αντι-ΠΑΜΕ μένος οδηγεί σε γελοιοποίηση

Δεν είναι η πρώτη φορά που το «ΠΡΙΝ» του ΝΑΡ (πλέον «Κομμουνιστική Απελευθέρωση») επιχειρεί προβοκάτσια σε βάρος του ΠΑΜΕ. Σχεδόν κάθε βδομάδα, άλλωστε, βγάζουν και μια «είδηση» από το... στομάχι τους για να συκοφαντήσουν σωματεία και συνδικαλιστές.

Αλλά ότι θα έφταναν στο σημείο να βγάλουν από το «στομάχι» τους ακόμα και δικές τους «ενέργειες», ώστε να κατηγορήσουν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ότι δεν τις στηρίζουν, είναι πράγματι πρωτόγνωρο.

Γράφει, λοιπόν, το «ΠΡΙΝ» με μεγάλα γράμματα, μπας και πιάσει τόπο η συκοφαντία: «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: Αρνηση ΠΑΜΕ σε στάση εργασίας για την Παλαιστίνη». Και στο κείμενο που ακολουθεί, το «ΠΡΙΝ» στήνει τον μύθο ότι οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) καταψήφισαν κάποια «πρόταση» της παράταξης του ΝΑΡ για στάση εργασίας για την Παλαιστίνη...

Ποια είναι όμως η αλήθεια;

Η ΑΤΕ - ΕΚΑ (παράταξη του ΝΑΡ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ) δεν πρότεινε ποτέ τη στάση εργασίας, για την οποία κατηγορεί το ΠΑΜΕ ότι δεν την στήριξε! Τα ίδια τα πρακτικά βέβαια αποκαλύπτουν τι ακριβώς πρότεινε η παράταξή τους. Συγκεκριμένα πρότειναν να παρθεί απόφαση για στήριξη και συμμετοχή στην κινητοποίηση της περασμένης Πέμπτης στην ισραηλινή πρεσβεία και να γίνει κάποια... «συζήτηση για προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

Η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) λοιπόν στο ΕΚΑ απάντησε συγκεκριμένα: «Η ΔΑΣ συμφωνεί, το ΕΚΑ να στηρίξει τη σημερινή κινητοποίηση στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Επίσης είναι και δικό μας αίτημα και συμφωνούμε να υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση, όταν καταθέσει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για το 13ωρο και μέσα σε αυτό να θέσουμε και τα ζητήματα αλληλεγγύης της Παλαιστίνης, απελευθέρωσης των κρατούμενων του στολίσκου κ.ο.κ.».

Από πού προκύπτει, λοιπόν, η «είδηση» του «ΠΡΙΝ» ότι η παράταξη του ΝΑΡ πρότεινε κάποια «στάση εργασίας», την οποία μάλιστα «καταψήφισε το ΠΑΜΕ»; Αποκλειστικά από το «στομάχι» των στελεχών τους, καθώς, όπως αποδεικνύεται, άλλα εισηγούνται στις συνεδριάσεις του Εργατικού Κέντρου και άλλα γράφουν μετά στα έντυπά τους, ώστε να στηθεί η προβοκάτσια και να περάσει η συκοφαντία σε βάρος του ΠΑΜΕ.

Τέτοια αδιέξοδα στη γραμμή τους σε τέτοιο κατήφορο οδηγούν, όπως φάνηκε άλλωστε εδώ και σχεδόν έναν μήνα που η απεργία της 1ης Οκτώβρη πέρναγε με το ζόρι τα μονόστηλα στα έντυπά τους.

Συνεχίζοντας μάλιστα τον κατήφορο, το «ΠΡΙΝ» στήνει άλλη μια συκοφαντία με τον τίτλο «Αρνηση ΝΔ, αλλά και ΚΚΕ, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σε ψήφισμα για τον στόλο αλληλεγγύης στη Γάζα».

Η αθλιότητα βέβαια έχει κοντά ποδάρια, αφού στην πραγματικότητα η ΔΗΠΑΚ υπερψήφισε το σχετικό ψήφισμα για την Παλαιστίνη στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφούσα παράταξη της ΝΔ (ΔΗΚΝΙ). Αυτό που δεν υπέγραψε η ΔΗΠΑΚ, η οποία και σε προηγούμενο ΔΣ είχε καταθέσει ανάλογο ψήφισμα, ήταν η κοινή ανακοίνωση παρατάξεων, γιατί, όπως εξήγησε «δεν πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο την υπόθεση του αγωνιζόμενου Παλαιστινιακού λαού, ενώ η κάθε παράταξη μπορεί να βγάλει ανακοίνωση».

«Ο προβοκατόρικος τίτλος δημοσιεύματος του "ΠΡΙΝ" αποκαλύπτει για άλλη μία φορά τη φθηνή, χυδαία αντι-ΚΚΕ προπαγάνδα που στηρίζεται στο ψέμα και τη διαστρέβλωση. Αυτή είναι η πραγματική τους έγνοια...», είναι το σχόλιο της ΔΗΠΑΚ.