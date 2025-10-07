ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Με νέα απεργία απαντούν τα συνδικάτα και σαλπίζουν ξεσηκωμό

Eurokinissi

Τη νέα τους απεργιακή απάντηση ετοιμάζουν τα συνδικάτα, καθώς η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε το νομοσχέδιο - έκτρωμα της «ευελιξίας» και της 13ωρης δουλειάς, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να συζητιέται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την Πέμπτη 9 Οκτώβρη.

«Απορρίπτεται» ήταν, άλλωστε, η απάντηση των απεργών που πλημμύρισαν τους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και κάθε πόλης σε όλη τη χώρα την 1η Οκτώβρη, απαιτώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Οπότε και η κλιμάκωση της επίθεσης από την κυβέρνηση βρίσκει τα σωματεία «εν κινήσει», με άμεση αντίδραση. Ηδη άλλωστε συνεδριάζουν οι διοικήσεις, προγραμματίζονται Γενικές Συνελεύσεις, περιοδείες, εξορμήσεις και συγκεντρώσεις, βάζοντας στο επίκεντρο τόσο το νομοσχέδιο και τις παραπάνω διεκδικήσεις όσο και καθετί που τσακίζει τη ζωή του λαού: Την ακρίβεια, τη φοροληστεία, τον νέο προϋπολογισμό - καρμανιόλα, την εμπορευματοποίηση Παιδείας - Υγείας κ.ο.κ.

Ούτε λεπτό χαμένο, λοιπόν, με τα καλέσματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να πληθαίνουν, προετοιμάζοντας τη νέα απεργία για τις μέρες που θα συζητιέται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο και απαιτώντας να μην ψηφιστεί.

Σε ξεσηκωμό καλούν τα συνδικάτα

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, χαιρετίζοντας τους χιλιάδες απεργούς του κλάδου, καλεί σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό καταγγέλλοντας ότι ήδη μετρούν νεκρούς και σακατεμένους από την εξάντληση, ενώ την ίδια ώρα οι κατασκευαστικές του κλάδου μεσουρανούν πάνω στα τσακισμένα δικαιώματα των οικοδόμων. «Ζούμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, και αντί να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με καλύτερους μισθούς και πιο ασφαλείς συνθήκες και να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την οικογένεια, την ψυχαγωγία, μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Συνδικάτο και καλεί τον κλάδο σε ξεσηκωμό.

Σε αντεπίθεση καλεί και το Σωματείο Εργαζόμενων ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι εδώ και 15 μήνες μετά τις απολύσεις τους παραμένουν συσπειρωμένοι στο Σωματείο, συνεχίζοντας τον αγώνα για την επαναπρόσληψή τους και την καταβολή των κλεμμένων δεδουλευμένων τους. «Αν η κυβέρνηση τολμήσει να το πάει σε ψήφιση, απαντάμε με νέα πανελλαδική πανεργατική απεργία και κλιμακώνουμε με πολύμορφες κινητοποιήσεις», τονίζεται στο κάλεσμα του Σωματείου.

«Ετοιμάζουμε τη δική μας αποφασιστική απάντηση με νέα απεργία, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13ωρη δουλειά και την "ευελιξία"», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ) και καλεί σε κλιμάκωση της πάλης κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και αστικών κομμάτων.

Το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου Αττικής καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου σε κλιμάκωση του αγώνα με νέα απεργιακή κινητοποίηση τις μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου, ώστε να μείνει στα χαρτιά. «Καλούμε τους εργαζόμενους οι οποίοι μπήκαν στη μάχη της απεργίας να μετατρέψουμε κάθε εργασιακό χώρο του κλάδου σε κέντρο οργάνωσης και αγώνα. Να βοηθήσουμε ώστε να κάνουν το βήμα και οι εργαζόμενοι που στην προηγούμενη απεργία δεν το έκαναν».

Αποφάσεις από Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, χαιρετίζοντας τους απεργούς που για πρώτη φορά έκαναν το βήμα απεργώντας, αλλά και τους εργαζόμενους που έσπασαν στην πράξη την εργοδοτική τρομοκρατία, καλεί σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό. «Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μη μετράμε νεκρούς και σακατεμένους εργάτες στους χώρους δουλειάς. Για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και να αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για συντάξεις, Υγεία και Παιδεία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας», τονίζει.

Με τη σειρά του το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων σε συνεδρίαση του ΔΣ προκήρυξε νέα απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα. «Η μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτώβρη δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε. Με μεγάλους χώρους δουλειάς - εργοστάσια, εργοτάξια κ.λπ. - να νεκρώνουν, οι εργαζόμενοι έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να μη συμβιβαστούν με τον εργασιακό Μεσαίωνα που σχεδιάζουν μεγαλοεργοδοσία και κυβέρνηση», τονίζει στην ανακοίνωσή του.

«Καλούμε τα σωματεία να ετοιμάζονται για νέα απεργιακή μάχη όποτε η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση», αναφέρει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο Σάμου και τονίζει πως απάντηση στη σκλαβιά που θέλουν να επιβάλουν οι εργοδότες, η κυβέρνηση και η ΕΕ είναι ο αγώνας για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με ΣΣΕ, αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαμίας καλεί σε απεργιακή κλιμάκωση τονίζοντας: «Το μήνυμα στάλθηκε από τους χώρους δουλειάς και τις απεργιακές συγκεντρώσεις, πως δεν θα δεχτούμε να γίνουμε σκλάβοι του 21ου αιώνα».

«Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς θα ορίσουμε το μέλλον μας, εμείς έχουμε τον τελευταίο λόγο.Το νομοσχέδιο απορρίπτεται και θα το στείλουμε εκεί που ανήκει: Στα σκουπίδια! Ούτε ώρα χαμένη! Ολοι στον αγώνα», επισημαίνει το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο στην ανακοίνωσή του για νέα απεργία, ενώ ανάλογη απόφαση έλαβε το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, να προκηρύξει απεργία για τις μέρες που θα συζητιέται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά.

Απεργιακή κλιμάκωση και στην Εύβοια

Κλιμάκωση του αγώνα με νέα απεργιακή κινητοποίηση όταν η κυβέρνηση φέρει για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο αποφάσισε και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, σε ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το απόγευμα της Κυριακής, παρουσία εκπροσώπων από ΔΣ σωματείων και εργαζομένων.

Μέσα σε κλίμα αποφασιστικότητας για νέα αγωνιστική απεργιακή απάντηση συνολικότερα απέναντι στην αβάσταχτη καθημερινότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου αποφάσισε την προκήρυξη της απεργίας, σε συντονισμό με Εργατικά Κέντρα και συνδικάτα από ολόκληρη τη χώρα.

Στην κατεύθυνση αυτή συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, αναφέροντας ότι θα κινηθούν ανάλογα στις συνεδριάσεις των ΔΣ που προγραμματίζονται τις επόμενες μέρες, ώστε να σηκωθεί ένα ακόμα μεγαλύτερο απεργιακό κύμα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα και στη σύγχρονη σκλαβιά.

Στην εισήγησή του ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση της απεργίας της περασμένης Τετάρτης τόνισε ότι αυτή έστειλε δυναμικό μήνυμα πως «το νομοσχέδιο που παρήγγειλαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην κυβέρνηση της ΝΔ για την αποκτήνωση των εργαζομένων απορρίπτεται».

Πρόσθεσε δε ότι η συμμετοχή στην απεργία και οι μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις «επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητα των εργαζομένων όχι μόνο να μη γυρίσουμε στον Μεσαίωνα, αλλά να παλέψουμε σήμερα για όρους εργασίας, ωράρια και αμοιβές με βάση τον πλούτο που παράγουμε, για παροχές Υγείας - Παιδείας - Πρόνοιας που να ανταποκρίνονται στην εποχή μας, ενάντια στην ακρίβεια και σε όσα διαλύουν τη ζωή μας, ενάντια στους πολέμους όπου μας μπλέκουν οι λίγοι για τα κέρδη τους. Η απεργία αυτή μπορεί να γίνει απαρχή μιας ακόμα πιο δυναμικής και συντονισμένης διεκδίκησης της ζωής που μας αξίζει».

Μάλιστα ο Αντ. Κούκουρας, αναφέρθηκε και σε παραδείγματα από χώρους δουλειάς, όπως οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία τους στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της «Club Med» στη βόρεια Εύβοια και στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις «Κελαϊδίτης ΕΠΕ», που συνδύασαν την απεργία της 1ης Οκτώβρη με τις διεκδικήσεις στους χώρους δουλειάς τους, καταφέρνοντας μάλιστα να αποσπάσουν κατακτήσεις (βλ. σελ. 12).

«Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και της εργοδοσίας πρέπει να απαντήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα των εργαζομένων. Τώρα που το πάνε στην κόντρα, τώρα πρέπει και εμείς να κλιμακώσουμε με νέα απεργία. Είναι μονόδρομος για να τους κοπεί η όρεξη, τόσο για τώρα όσο και για τη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΚ Εύβοιας.

Στο ίδιο αγωνιστικό κλίμα ήταν οι τοποθετήσεις των μελών της διοίκησης του ΕΚ Εύβοιας και των εκπροσώπων των συνδικάτων οι οποίοι πήραν τον λόγο. Παράλληλα μέσα από αυτές μεταφέρθηκε πείρα από την οργάνωση της απεργίας της 1ης Οκτώβρη, τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς όπου υπάρχουν σωματεία με αγωνιστική δράση, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, όπως οι μεγάλες πιέσεις, οι απειλές και ο εκφοβισμός από την εργοδοσία.

Τονίστηκε επίσης ότι το επόμενο διάστημα τα συνδικάτα θα πρέπει να εντείνουν τη δράση τους ώστε η συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς να βρει διέξοδο στην οργάνωση του αγώνα, στην ανάπτυξη διεκδικήσεων για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, στο δυνάμωμα της πάλης ενάντια στην ακρίβεια, στην τραγική κατάσταση στην Υγεία και την Παιδεία, στον πόλεμο, σε καθετί που τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών νοικοκυριών.