ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Προωθείται ο «νέος υγειονομικός χάρτης» με συγχωνεύσεις και υποβαθμίσεις

Σε «διαβούλευση» οι αλλαγές στη Δυτική Μακεδονία | Ενιαίο οργανόγραμμα για τα νοσοκομεία της Εύβοιας με στόχο τη μονιμοποίηση των ελλείψεων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε η «πρόταση για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των υπηρεσιών και δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού» από την περιφερειακή αρχή Δυτικής Μακεδονίας μετά από πλήθος συναντήσεων με κλιμάκια της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας.

Συνοπτικά το σχέδιο - πρόταση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει συρρικνώσεις και κλείσιμο κλινικών και τμημάτων των επαρχιακών νοσοκομείων σε τρεις από τους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, μετατρέποντας τα νοσοκομεία Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών σε νοσοκομεία με τις ελάχιστες δυνατές υγειονομικές υπηρεσίες, αφού προβλέπεται η «...ανάπτυξη των βασικών ειδικοτήτων».

Περιλαμβάνει, επίσης, τη μετατροπή των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας σε νοσοκομεία «κόμβους», στα οποία τα υπόλοιπα νοσοκομεία θα συμπληρώνουν απαραίτητες υγειονομικές ανάγκες που δεν θα μπορούν να καλύψουν.

Αποκορύφωμα όλων αυτών αποτελούν και οι αναφορές για την προώθηση του ...ιατρικού τουρισμού στα νοσοκομεία, που μετατρέπει τους ασθενείς κυριολεκτικά σε «πελάτες».

Η ΚΟ Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ

Την έναρξη της διαβούλευσης σχολιάζει η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι η πρόταση της Περιφέρειας αναδεικνύει την προσήλωσή της «στη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής στην Υγεία, στην ενίσχυση της εμπορευματοποίησης των δημόσιων δομών Υγείας», αφού ενώ αρχικά «προσπάθησαν να κρύψουν τον ρόλο τους ως "λαγό" των αντιλαϊκών σχεδίων στην Υγεία, χωρίς επιτυχία, επαναφέρουν τώρα το ίδιο αρχικό επικίνδυνο σχέδιο».

Η Οργάνωση του Κόμματος προειδοποιεί ότι η στόχευση που υπηρετείται από τη διαβούλευση θα αποτελέσει ένα νέο, τεράστιο πλήγμα στην πρόσβαση του λαού σε δημόσιες και δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες».

Και προσθέτει ότι «είναι προκλητικό η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιάζει ως "αναβάθμιση προς όφελος των πολιτών" τις συρρικνώσεις και το κλείσιμο κλινικών και τμημάτων των επαρχιακών νοσοκομείων σε τρεις από τους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, μετατρέποντας τα νοσοκομεία Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών σε νοσοκομεία με τις ελάχιστες δυνατές υγειονομικές υπηρεσίες, όπως χαρακτηριστικά λένε με "ανάπτυξη των βασικών ειδικοτήτων".

Είναι προκλητικό να ονομάζεται "αναβάθμιση" η στήριξη συγκεκριμένων κλινικών και η μετατροπή των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας σε νοσοκομεία "κόμβους", στα οποία τα υπόλοιπα νοσοκομεία θα συμπληρώνουν απαραίτητες υγειονομικές ανάγκες που δεν θα μπορούν να καλύψουν, οδηγώντας σε εντατικοποίηση και περαιτέρω εξουθένωση, αφού το υπάρχον προσωπικό λόγω των κενών ήδη δεν είναι επαρκές».

«Απάντηση στη "διαβούλευση" θα δώσουν οι υγειονομικοί, οι ασθενείς και ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας, που συνεχίζοντας τον αγώνα τους, θα φέρουν στο προσκήνιο την πραγματική πρόταση που στέκεται στο ύψος των αναγκών και των δυνατοτήτων της εποχής μας: Την ενίσχυση και ανάπτυξη της σύγχρονης, δωρεάν, αποκλειστικά δημόσιας Υγείας», καταλήγει η Οργάνωση του Κόμματος.

Εγκληματικά σχέδια και στην Εύβοια

Αντίστοιχα σχέδια «τρέχουν» και στην Εύβοια από την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας, μέσα από την προωθούμενη θέσπιση «ενιαίου οργανισμού λειτουργίας» στα νοσοκομεία Χαλκίδας, Κύμης και Καρύστου.

Τις μεθοδεύσεις καταγγέλλει η Τομεακή Επιτροπή Εύβοιας του ΚΚΕ, καλώντας τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής να αποτρέψουν και αυτή τη φορά με τον αγώνα τους την παραπέρα υποβάθμιση των δημόσιων δομών Υγείας.

Οπως σημειώνει συγκεκριμένα η ΤΕ Εύβοιας, το υπουργείο Υγείας προωθεί την κατάρτιση ενιαίου οργανογράμματος σε νοσοκομεία που έχουν κοινή διοίκηση, όπως συμβαίνει με τα νοσοκομεία Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης.

«Τα σχέδια για κατάρτιση νέου ενιαίου οργανογράμματος για τα Νοσοκομείο Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης δεν αφορούν απλά διοικητικά μέτρα, αλλά αλλαγές στο ΕΣΥ και στη λειτουργία του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, όχι με κριτήριο τις ανάγκες του λαού της περιοχής αλλά τη μείωση των κρατικών δαπανών μέσα από τον περιορισμό των προσλήψεων και την πληρωμή των ασθενών που θα βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη», σημειώνει η ΤΕ Εύβοιας και τονίζει:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και το υπουργείο εμπορίας Υγείας δεν σταματά να εφευρίσκει νέους τρόπους για την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από τα δημόσια νοσοκομεία, για το "κουκούλωμα" των τεράστιων κενών σε μόνιμο προσωπικό με σταθερό στόχο την ενίσχυση των κερδών του ιδιωτικού τομέα της Υγείας!».

Τονίζει επίσης ότι «ενιαίο οργανόγραμμα σημαίνει μία νοσηλευτική υπηρεσία, μία ιατρική υπηρεσία, ένας παθολογικός τομέας (χειρουργικός κ.λπ.), μια διοικητική υπηρεσία, μια τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή, σημαίνει κατάργηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης και "μπάλωμα" των τεράστιων κενών στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, με καθιέρωση της τακτικής των μετακινούμενων γιατρών και νοσηλευτών από μια υγειονομική μονάδα σε άλλη, σε βάρος της υγείας ασθενών και υγειονομικών».

Προσδιορίζει μάλιστα ότι οι επιπτώσεις αυτές θα προστεθούν στην ήδη υποβαθμισμένη λειτουργία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα συγκεκριμένα νοσοκομεία, σημειώνοντας παράλληλα τη μεγάλη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στα τρία νοσοκομεία και το άθλιο οδικό δίκτυο της Εύβοιας.

«Η κατάρτιση ενιαίου οργανισμού για 3 νοσοκομεία θα ήταν παραλογισμός, αν δεν ήταν ένα ύπουλο σχέδιο για να μονιμοποιηθούν οι μεγάλες ελλείψεις στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και να υποβαθμιστούν τα Νοσοκομεία Καρύστου και Κύμης», τονίζει η ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια υποβάθμισης των δύο νοσοκομείων έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια και έχει αποτραπεί από τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού της περιοχής.

«Απέναντι σε αυτή την πολιτική ο λαός της Εύβοιας έχει να επιδείξει μεγάλους αγώνες που έβαλαν εμπόδια. Τέτοιοι ήταν οι μεγάλοι αγώνες του λαού της Καρύστου και της Κύμης, μαζί με το υγειονομικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων, που το 2012 απέτρεψαν τα σχέδια της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑ.Ο.Σ. να υποβαθμίσει τα δύο νοσοκομεία σε Κέντρα Υγείας», τονίζει και προσθέτει:

«Οι υγειονομικοί, ο λαός της Χαλκίδας, της Καρύστου, της Κύμης και συνολικά της Εύβοιας έχουν ανάγκη από μεγάλη ενίσχυση κυρίως σε μόνιμο προσωπικό, αλλά και μέσα, όλων των δομών Υγείας. Τόσο των Νοσοκομείων Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης, όσο και των Κέντρων Υγείας Ιστιαίας, Μαντουδίου, Αλιβερίου, Ψαχνών, Χαλκίδας, των ΤΟΜΥ Δροσιάς και Βασιλικού και του ΕΚΑΒ.

Με μαζικό αγώνα διεκδικούμε την κάλυψη των αναγκών μας! Σε αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσει να πρωτοστατεί το ΚΚΕ, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για να παρέχεται στον λαό ολοκληρωμένη αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν φροντίδα Υγείας.

Αυτές οι δυνατότητες παραμένουν αναξιοποίητες για τον λαό γιατί αντιμετωπίζονται ως κόστος από το κράτος και τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου, των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι που πρέπει να παραμερίσει ο λαός με την πάλη του για να βρει μια και καλή την υγειά του!».