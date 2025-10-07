ΑΡΤΑ

Στους δρόμους για την Υγεία του λαού κόντρα στην εμπορευματοποίηση

Με κεντρικό σύνθημα «`Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», τοκαλεί σε παναρτινό συλλαλητήριο τηνστις 7 μ.μ., απαιτώντας να μπει τέλος στην πολιτική που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, που θυσιάζει την Υγεία του λαού μέσα από την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της 28χρονης Σπυριδούλας, μητέρας ενός παιδιού, η οποία έχασε τη ζωή της στο Γενικό Νοσοκομείο Αρτας από αλλεργικό σοκ κατά τη διάρκεια φαρμακευτικής αγωγής στη Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, όπου νοσηλευόταν με επαπειλούμενη αποβολή.

Κλιμάκια συνδικαλιστών των σωματείων έχουν οργώσει το κέντρο της πόλης με την ανακοίνωση - κάλεσμα στο συλλαλητήριο, βρίσκοντας θερμή ανταπόκριση από τον κόσμο. «Θα είμαι εκεί, έχετε δίκιο» είναι από τις φράσεις που ακούγονται συχνότερα από τους Αρτινούς, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της υποστελέχωσης και της υπολειτουργίας των κλινικών. Στην κοινή διαπίστωση ότι οι ελλείψεις προσωπικού και η διάλυση των δομών Υγείας είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης, οι συνδικαλιστές απαντούν ευθέως στο ερώτημα «πού θα βρεθούν τα λεφτά;»: «Για να έχουμε εμείς αυτά που χρειαζόμαστε, πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο», λένε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, 128 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο κατέγραψαν κέρδη 5,7 δισ. ευρώ.

Το Εργατικό Κέντρο καλεί τους εργαζόμενους να μη θεωρούν κανονικότητα το να χάνονται ανθρώπινες ζωές, αλλά να δυναμώσουν τον αγώνα για μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία, μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Πρόνοια, χωρίς επιχειρηματική δράση.

Σήμερα Τρίτη, το Συνδικάτο Οικοδόμων περιοδεύει στα γιαπιά της πόλης, το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών οργανώνει παρεμβάσεις σε βιομηχανίες της περιοχής, ενώ κλιμάκια του Εργατικού Κέντρου βρίσκονται σε μονάδες Υγείας, συζητώντας με υγειονομικούς.

ΤΕ Αρτας του ΚΚΕ: Να προστατευτεί η ζωή και η υγεία του λαού

Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό γεγονός, η Τομεακή Επιτροπή Αρτας του ΚΚΕ καλεί τον λαό να ξεσηκωθεί και να υπερασπιστεί την υγεία των παιδιών και των οικογενειών του. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα κομματικά μέλη μαζί με τις Θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ διένειμαν χιλιάδες αντίτυπα της ανακοίνωσης, συζητώντας με κατοίκους για τις αιτίες της τραγωδίας και τη συνολική εικόνα στο Νοσοκομείο Αρτας, το οποίο - όπως υπογραμμίζεται - βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση.

Η Οργάνωση του Κόμματος αναφέρεται σε συνεχείς καταγγελίες για ελλείψεις προσωπικού, ενώ - ανάμεσα σε άλλα - υπογραμμίζει την ανύπαρκτη προγεννητική φροντίδα στα Κέντρα Υγείας του νομού. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η τραγική ανεπάρκεια σε κρίσιμες υποδομές για μητέρες και παιδιά: Απουσία μονάδας νεογνών, αδυναμία διενέργειας παιδιατρικών χειρουργείων σε όλη την Ηπειρο, έλλειψη ΜΕΘ Παίδων και εξάρτηση από τον ιδιωτικό τομέα για παιδιατρικές υπηρεσίες. «Το έδαφος για τραγικά συμβάντα το στρώνει η εγκατάλειψη των υγειονομικών και των ασθενών από το εχθρικό αστικό κράτος», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση αναδεικνύει πως, παρά τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, η απαιτούμενη στελέχωση και ο σύγχρονος εξοπλισμός υπονομεύονται από την πολιτική που θεωρεί την Υγεία κόστος και μετακυλίει την ευθύνη στους ίδιους τους γιατρούς και τους ασθενείς. «Οταν το μοιραίο συμβεί, αντί να λογοδοτήσει η πολιτική που διαλύει τη δημόσια Υγεία, στοχοποιούνται οι υγειονομικοί», τονίζεται, κάνοντας λόγο για πειθαρχικά, ΕΔΕ και απολύσεις, ενώ το προσωπικό εργάζεται κάτω από εξοντωτικές συνθήκες.

Η ΤΕ Αρτας του ΚΚΕ καταγγέλλει ότι η πολιτική που διέλυσε το δημόσιο σύστημα Υγείας είναι η ίδια που υπονομεύει συνολικά το βιοτικό επίπεδο του λαού και μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε επιχειρήσεις ΑΕ. «Ο αγώνας για να πάρει ο λαός την τύχη και την εξουσία στα χέρια του είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί πραγματικό σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας», καταλήγει η Κομματική Οργάνωση.